Dal Monte Serra alla Bosnia, le tragedie dell’aviazione militare italiana: gli incidenti più gravi degli ultimi 50 anni

Dai voli umanitari alle esercitazioni di routine, il servizio nei cieli ha spesso richiesto il tributo più alto ai nostri militari. La tragedia avvenuta in Bosnia è solo l’ultimo capitolo di una drammatica cronologia di incidenti che ha percorso cinquant’anni di storia dell’Aeronautica e dell’Esercito.

I disastri nei cieli di casa

Impossibile non ricordare il gravissimo incidente avvenuto sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977. Si tratta del disastro aereo più imponente per numero di vittime. Un C-130H Hercules dell’allora 46ª Aerobrigata (oggi 46ª Brigata Aerea) si schiantò sulle pendici del monte, nel Comune di Calci. A bordo si trovavano 38 allievi dell’Accademia Navale di Livorno, oltre a un ufficiale della Marina e 5 membri dell’equipaggio. In totale, morirono 44 persone.

Furono aperte due inchieste, una civile e una militare, ma ad oggi non si conoscono ancora le cause precise della tragedia.

Restando in Italia, si passa all’incidente del 19 agosto 2014. Due Tornado del 6° Stormo di Ghedi finirono per scontrarsi nei cieli di Ascoli Piceno, volando a bassa quota. Nell’impatto fatale morirono i piloti Giuseppe Palminteri e Mariangela Valentini, oltre ai navigatori Paolo Piero Franzese e Alessandro Dotto. Avvicinandosi ai giorni nostri, ricordiamo la tragedia avvenuta il 7 marzo 2023, nei pressi dell’aeroporto di Guidonia (Roma). Si schiantarono due U-208 del 60° Stormo. Persero la vita i piloti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello. In entrambi i casi, si trattava di esercitazioni.

Lo scorso anno – primo ottobre 2025 – ancora un incidente mortale: un T-260B del 70° Stormo di Latina è precipitato nell’area boschiva del Parco del Circeo (Sabaudia). Si trattava di un volo d’addestramento. A perdere la vita, l’istruttore Simone Mettini (comandante del reparto) e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli.

Le tragedie nei teatri internazionali

Gli incidenti che hanno visto coinvolti i nostri militari sono avvenuti anche al di fuori dei confini nazionali, come la cronaca tristemente ci ricorda.

30 marzo 1980, un elicottero CH-47C Chinook del raggruppamento “Antares” di Viterbo (matricola EI803) stava partecipando a un’iniziativa promozionale quando, proprio mentre stava rientrando all’aeroporto di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), finisce per colpire un hangar e precipitare. Il velivolo prende addirittura fuoco. Morirono dieci militari e due tecnici.

Dodici anni dopo – 3 settembre 1992 – perdiamo alcuni nostri connazionali a causa del conflitto balcanico. Un G-222, identificato con il codice “Lyra 34”, viene abbattuto da due missili terra-aria. Sul velivolo c’erano aiuti umanitari. Non ci furono superstiti. A perdere la vita, i militari Marco Betti, Marco Rigliaco, Giuseppe Buttaglieri e Giuliano Velardi, successivamente insigniti della Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Il triste elenco si chiude con il tragico volo nella Meuse, in Francia. Un HH-3F dell’Aeronautica, in viaggio verso il Belgio per prendere parte a un’esercitazione militare, finì con lo schiantarsi su suolo francese, nella regione della Meuse. Persero la vita tutti i militari presenti a bordo.