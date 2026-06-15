Denunce online, parte il nuovo servizio della Polizia di Stato: pre-denunce via web e segnalazioni di smarrimento senza andare in questura

Da oggi, 15 giugno, compiere alcuni adempimenti con la Polizia di Stato diventa più semplice e veloce grazie all'attivazione del nuovo portale "Denunce online", un servizio che punta a digitalizzare una parte delle procedure e a ridurre tempi e spostamenti per i cittadini. La piattaforma è stata avviata in fase sperimentale e rappresenta un importante passo avanti nel percorso di modernizzazione dei servizi pubblici. Attraverso il nuovo sistema sarà possibile compilare e trasmettere online una pre-denuncia per alcune tipologie di reato oppure segnalare direttamente lo smarrimento di documenti e oggetti personali. L'obiettivo è quello di rendere più immediato il contatto tra cittadini e forze dell'ordine, sfruttando gli strumenti digitali per semplificare procedure che fino a oggi richiedevano necessariamente la presenza fisica negli uffici di polizia.

Come funziona il nuovo portale

Il servizio è accessibile attraverso il sito dedicato della Polizia di Stato e consente di compilare online una pre-denuncia che dovrà poi essere formalizzata presso un ufficio di polizia entro le successive 48 ore. Una volta completata la procedura telematica, il cittadino dovrà infatti presentarsi all'appuntamento fissato tramite la stessa piattaforma per confermare ufficialmente la denuncia. Si tratta di un sistema che permette di velocizzare la raccolta delle informazioni e di durre i tempi di attesa negli uffici, mantenendo comunque il necessario passaggio di verifica e formalizzazione previsto dalla normativa.

Dove è attiva la sperimentazione

Nella prima fase il nuovo servizio è disponibile soltanto in alcune strutture del Lazio. La sperimentazione coinvolge le questure di Rieti e Frosinone, oltre ai commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora.

Partecipano inoltre al progetto il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica del Lazio con le relative sezioni territoriali di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il Compartimento Polizia ferroviaria del Lazio con diversi posti di polizia ferroviaria, tra cui Roma Termini, Roma Tiburtina, Roma Ciampino e Orte, e il Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria con le sezioni di Frosinone e Rieti. L'obiettivo è verificare ilprima di una possibile



