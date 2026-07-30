Mattarella, No Tav: “Quanto avvenuto in Val Susa è inammissibile. La violenza è un virus per la democrazia”

“Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile: sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro con i componenti dell’Associazione stampa parlamentare e i giornalisti accreditati presso il Quirinale per la tradizionale consegna del Ventaglio.

Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha ribadito che “la violenza è un virus per la democrazia” e che va “condannata senza esitazione”, richiamando la necessità di una risposta ferma di fronte agli episodi di violenza verificatisi in Val di Susa.

Mattarella ha quindi richiamato il valore del rispetto delle regole come fondamento della convivenza civile. “In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge”, ha affermato.

La considerazione finale: “Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato”.