Scatta l’esodo, occhio al traffico da bollino nero in autostrada: le date e gli orari da evitare

Con la fine di luglio inizia ufficialmente il grande esodo estivo degli italiani verso le località di mare e di montagna. Attenzione, però, perché questo comporterà anche un importante flusso di veicoli sulla rete autostradale, cosa che porterà inevitabilmente a file e rallentamenti. Considerate anche le elevate temperature di questo periodo, è importante mettersi in viaggio in quelle ore e in quei giorni in cui la pressione sarà meno eccessiva. Oppure partire premuniti.

Stando alle previsioni di Autostrade per l’Italia e Viabilità Italia, a partire dalla giornata di sabato primo agosto avremo già traffico da bollino nero. Non andrà meglio nelle date del 7 e dell’8 agosto, e anche gli altri giorni non saranno da meno. Dal momento che nei prossimi weekend la rete stradale nazionale sarà investita da flussi di traffico eccezionali è consigliabile pianificare il proprio viaggio prima di partire.

Iniziamo proprio con le partenze verso le mete vacanziere. Come abbiamo detto, si comincerà subito con un bollino nero, previsto per la giornata di sabato 1 agosto. Al mattino sarà molto difficile viaggiare, tanto che avremo un vero e proprio blocco, e le cose non andranno meglio nel pomeriggio, quando scatterà il bollino rosso. Traffico intenso anche domenica 2 agosto, specialmente verso i luoghi di vacanza. Di sera, invece, il flusso rallenterà verso le grandi città.

Bollino rosso anche per il weekend successivo. Venerdì 7 agosto sarà una giornata complessa a qualsiasi ora, mentre l’8 agosto avremo il giorno più difficile dell’estate, con un doppio bollino nero, di giorno e di pomeriggio. Sarà quasi impossibile viaggiare. Complicata anche la giornata di domenica 9, con traffico intenso nelle prime ore.

Ci saranno problemi anche con i rientri, sebbene meno marcati. È previsto bollino rosso per le giornate del 16 agosto e del 17 agosto. A seguire, altre date da segnalare sono quelle del 22 e del 23 agosto, e poi del 29 e del 30 agosto.

Per cercare di evitare ingorghi è stato messo a punto un piano di viabilità straordinaria che ha coinvolto 2.500 addetti alle strade, che vigileranno sul traffico e prenderanno eventuali provvedimenti. Anas ha fatto sapere che saranno sospesi o chiusi 1.175 cantieri (l’83%). Tale disposizione resterà in vigore fino al 7 settembre. Andranno avanti solo in cantieri ritenuti fondamentali per la sicurezza dei viaggiatori.