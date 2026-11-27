Nuovo sviluppo nella vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. Veruska D’Angelo, l’assistente sociale di 44 anni che si è occupata del caso di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, è stata sospesa dall’esercizio della professione per 70 giorni. Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Abruzzo, al termine del procedimento avviato nei confronti della professionista. Al centro della vicenda, il suo operato nella gestione della situazione familiare e il rapporto, diventato particolarmente teso, con i genitori dei tre bambini allontanati dalla loro abitazione.

Le contestazioni

Secondo quanto riportato da Il Centro, il Consiglio avrebbe ricondotto il comportamento della professionista ai casi di “abusi o mancanze che arrechino grave nocumento ai destinatari dell’attività professionale o comunque ad altri soggetti”. Una valutazione che, secondo il quadro disciplinare, ha portato alla sospensione per 70 giorni. L’istruttoria era partita da due segnalazioni. La prima, presentata il 22 gennaio dalla presidente dell’Ordine regionale Francesca D’Atri, chiedeva di verificare la correttezza dell’esercizio professionale della D’Angelo, anche in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. Una settimana più tardi era arrivato l’esposto degli allora legali della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas. Gli avvocati avevano contestato all’assistente sociale un atteggiamento “ostile”, sostenendo che non avesse svolto il proprio incarico con la necessaria imparzialità. Nell’esposto di otto pagine venivano inoltre evidenziati un presunto “conflitto personale” e una gestione ritenuta inadeguata del rapporto con Catherine e Nathan.

La difesa della professionista

Alla D’Angelo erano state contestate possibili violazioni di sei disposizioni del codice deontologico. Tra i principi sottoposti all’esame del Consiglio figurano il dovere di considerare la persona nella complessità del suo contesto di vita, l’assenza di discriminazioni e il rispetto delle diverse forme di famiglia. Il codice stabilisce inoltre che l’assistente sociale non debba imporre il proprio sistema di valori né formulare giudizi sulle persone in base alle loro caratteristiche e convinzioni. Al vaglio anche il rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con i mezzi di informazione. Un’altra contestazione riguardava la mancata richiesta di essere sollevata dall’incarico nel caso in cui fosse venuto meno il rapporto di fiducia con i destinatari dell’intervento. La professionista, attraverso il proprio legale, l’avvocato Luca Bauccio, ha sempre respinto gli addebiti. Il provvedimento potrà essere impugnato entro 60 giorni davanti al Consiglio nazionale di disciplina.

Pillon: “Ora il Tribunale decida il rientro dei bambini”

La sospensione è stata commentata dall’avvocato Simone Pillon, che ha seguito la vicenda sul fronte della difesa della famiglia. In una nota, il legale ha sottolineato come la decisione disciplinare rappresenti, a suo giudizio, una conferma delle contestazioni mosse nei confronti dell’operato dei servizi sociali. “Ciò conferma, nel peggiore dei modi, quanto sostenuto dalla presente difesa e dalle precedenti, e cioè che le informazioni trasmesse al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila non siano state sempre oggettive, e che la narrazione di una famiglia non adeguata sia più frutto di una interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi”, ha dichiarato Pillon. L’avvocato auspica che la sanzione possa contribuire a modificare l’approccio degli operatori nei confronti dei genitori e a favorire una diversa valutazione della loro situazione. “Per i genitori è motivo di speranza apprendere che il sistema giudiziario e amministrativo del nostro Paese sia stato capace, pur con tempi lunghi, di sanzionare gli abusi”. Infine, il legale ha rivolto un appello al Tribunale per i minorenni dell’Aquila: “Ora tocca al Tribunale prendere atto di quanto avvenuto e decidere il rientro definitivo dei bambini nella loro famiglia”.