Frecciarossa Milano-Salerno fermo per oltre 2 ore: malori a bordo e disagi

Doveva essere un “semplice” viaggio e, invece, si è trasformato in una vera e propria odissea per i passeggeri a bordo del treno Frecciarossa 9527 partito questa mattina dalla stazione Centrale di Milano alle ore 10.10 e che sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 16.06. Infatti, il treno è rimasto fermo per oltre due ore e mezza nella campagna umbra, all’altezza di Allerona, in provincia di Terni. Ma non è finita qui: ad aggravare la situazione non soltanto lo stop, ma anche il guasto che ha costretto i viaggiatori a rimanere a bordo del treno senza elettricità e senza aria condizionata, provocando così, molti malori a causa del caldo. Dopo ben 4 ore di attesa e disagi, i passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno, potendosi rimettere in viaggio verso le rispettive destinazioni; tuttavia, il blocco del Frecciarossa Milano-Salerno ha provocato numerosi ritardi ai tanti treni in viaggio sulla linea Alta-Velocità Firenze-Roma.

Il racconto di una viaggiatrice

A raccontare la vicenda, una viaggiatrice, Stella Maris: “Il treno si è fermato alle porte di Firenze perché, così ci avevano detto, c'erano persone non autorizzate sui binari. Così abbiamo accumulato un ritardo di un’ora e 40 minuti. Poi siamo ripartiti e sembrava che andasse tutto bene”. Tutto questo, fino al nuovo stop, proprio in mezzo alla campagna umbra, località Allerona, in provincia di Terni dove questa volta il guasto avrebbe provocato ulteriori disagi: “Il treno si è fermato alle 14.35 e un addetto del personale viaggiante mi ha detto che quello tra Bologna e Firenze era stato un problema di niente, mentre quest'altro era serio perché c'è stato un guasto al pantografo”. È a questo punto che la situazione è diventata davvero ingestibile a causa del caldo e dei bagni non utilizzabili. Soltanto dopo molto tempo sono state aperte le porte del treno per poter consentire un po' di areazione.

Il treno in “soccorso”

"A seguito di un inconveniente tecnico al treno, verrà effettuato un trasbordo in linea su un nuovo treno Frecciarossa”, questo il messaggio che è arrivato ai viaggiatori per informarli su quanto sarebbe accaduto. Così, intorno alle ore 17.10 – quindi dopo oltre due ore e mezza di attesa – il treno di soccorso è arrivato da Roma, sul binario a fianco di quello fermo. L'operazione di trasbordo è stata effettuata tramite scalette di collegamento sistemate nelle carrozze di testa e di coda del treno. Inoltre, sono intervenuti anche in aiuto la polizia e la Protezione civile di Orvieto che ha fornito a tutti i passeggeri bottiglie d'acqua. Inutile dire che, alla situazione già parecchio problematica, si sono aggiunte le difficoltà legate alle coincidenze – naturalmente ormai perse - di molti viaggiatori diretti a Ischia o alle Isole Eolie, con collegamenti non sempre garantiti ogni giorno dai traghetti. “I passeggeri sono stati tutti calmi e pazienti - ha riferito nel corso del racconto Stella Maris - tutti, anche i molti stranieri e i tanti bambini. C'era anche una donna incinta all'ottavo mese, e malgrado il caldo e le ore che si accumulavano è rimasta calma pure lei”. Il caldo è stato il nemico numero uno, anche perché “l'aria condizionata è stata ko in tutte le carrozze tranne due dove ha continuato a funzionare" Parole di apprezzamento, invece, per la Protezione civile di Orvieto, “Tutti bravissimi”.

Gli altri ritardi e disagi sulla linea AV Firenze-Roma

L’intera circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti sulla linea Alta Velocità che da Firenze porta a Roma. I ritardi dell'ordine delle quattro ore e mezza nel caso del treno FR 9587 da Torino Porta Nuova a Reggio Calabria Centrale. Secondo quanto fatto sapere in una nota di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) la causa sarebbe un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Chiusi in direzione Roma. Ritardi di oltre un'ora anche per i treni: FR 9425 Venezia Santa Lucia-Napoli Centrale, FR 9643 Milano Centrale-Napoli Centrale e FR 8576 Roma Termini-Genova Piazza Principe.