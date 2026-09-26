Fuga selvaggia sulla E45: 15enne alla guida di un Suv sperona un’auto, poi lo scontro coi carabinieri

Inseguimento da film lungo la E45, dove un 15enne con precedenti di polizia ha seminato il panico al volante di una Land Rover rubata. Il giovane è stato intercettato a Città di Castello (Perugia) da una pattuglia del Nucleo Radiomobile locale, impegnata in un servizio di pattugliamento del territorio. Invece di accostare all’alt dei militari, il minorenne ha premuto sull’acceleratore, dando il via a una folle corsa sulla statale.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il fatto si è verificato nella mattinata di giovedì scorso. Alla vista dei carabinieri, il ragazzo ha aumentato la velocità, arrivando a mettere a rischio l’incolumità degli altri automobilisti. Nel corso della rocambolesca fuga, infatti, un’Audi A3 è stata speronata. Alla guida si trovava una donna, che fortunatamente non ha riportato ferite a seguito del sinistro.

L’inseguimento si è concluso allo svincolo di Umbertide, dove i militari sono riusciti a sbarrare la strada all’adolescente. Costretto a fermarsi e a scendere dal Suv, il ragazzo ha reagito con forte veemenza, scagliandosi come una furia contro gli uomini in divisa. Deciso a fuggire a piedi, il 15enne ha aggredito i militari, causando loro delle ferite.

Malgrado la resistenza, alla fine gli uomini dell’Arma sono riusciti a immobilizzarlo.

Nel corso di successive verifiche è poi emerso che il Suv guidato dall’adolesce era stato rubato a Ravenna. La targa originale era stata nascosta dietro un’altra falsa posizionata sopra con un adesivo.

Durante una perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto altre targhe di auto, un flessibile a batteria e un cellulare. Oggetti che sono stati sequestrati. I militari stanno indagando per identificare eventuali complici.

Il minorenne, intanto, è stato arrestato con le accuse di ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le disposizioni della procura per i minorenni di Perugia, il 15enne è stato trasferito presso l’istituto penitenziario minorile di Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A quanto pare si tratta di un ragazzo italiano già noto alle forze dell’ordine per precedenti, residente a Napoli.