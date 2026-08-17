Furto dei quadri di Antonello da Messina, svolta nelle indagini: trovato il furgone usato per la fuga

Gli investigatori della Squadra mobile e i carabinieri del Nucleo Tutela beni culturali hanno ritrovato il furgone usato dalla banda che ha messo a segno il colpo al museo regionale di Messina, portando via quattro opere di Antonello da Messina. Gli investigatori l’hanno trovato in una zona non coperta dalle telecamere. La banda in quel punto ha effettuato un cambio di mezzo per continuare la fuga con un veicolo pulito.