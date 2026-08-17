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Nazionale

Furto dei quadri di Antonello da Messina, svolta nelle indagini: trovato il furgone usato per la fuga

Il veicolo usato per rubare quattro opere di Antonello da Messina era stato abbandonato in una zona cieca. Da lì i ladri hanno proseguito la fuga con un mezzo pulito

Redazione web
The double-sided panel with the Madonna and Christ in Piet� by Antonello da Messina, kept in the display case from which it was stolen on the evening of August 15th at the MuMe, the Regional Museum of Messina. Messina. August 16, 2026. ANSA / ELISABETTA BARACCHI
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Gli investigatori della Squadra mobile e i carabinieri del Nucleo Tutela beni culturali hanno ritrovato il furgone usato dalla banda che ha messo a segno il colpo al museo regionale di Messina, portando via quattro opere di Antonello da Messina. Gli investigatori l’hanno trovato in una zona non coperta dalle telecamere. La banda in quel punto ha effettuato un cambio di mezzo per continuare la fuga con un veicolo pulito.

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