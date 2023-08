Gira nudo per strada, fermato col taser muore in ambulanza: aperta un'indagine

A San Giovanni Teatino un uomo è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. Ancora da chiarire le cause del decesso. Tutto inizia nel pomeriggio di domenica 13 agosto, quando, a Sambuceto (in provincia di Chieti), alcune persone allarmate chiamano le forze dell'ordine per segnalare la presenza di un uomo nudo che correva per la strada, nei pressi della linea ferroviaria. Sono intervenuti i carabinieri, che per fermare l'uomo in evidente stato di alterazione hanno dovuto utilizzare il taser. Ma lo stato dell'uomo, stando a quanto si apprende, era tale che la pistola a impulsi elettrici non è stata sufficiente a placarlo, tanto che è stato visto colpire a testate un'auto in sosta, quindi è stato richiesto l'intervento del 118 che è arrivato sul posto con un'ambulanza. La destinazione del mezzo era l'ospedale di Chieti e durante il viaggio all'uomo è stato somministrato anche un farmaco calmante, ma nella struttura sanitaria è arrivato senza vita.

Il 35enne risultava avere problemi di natura psichica e non è chiaro se fosse intenzionato a compiere un gesto estremo, vista la vicinanza al tracciato ferroviario. Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani, ha aperto un fascicolo per accertare quali possano essere state le cause del decesso. È stata disposta l'autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore, che avrà come obiettivo quello di determinare con certezza le cause della morte e se l'uomo avesse assunto precedentemente altri farmaci. Uno dei principali quesiti è relativo all'eventualità che a morte possa essere stata causata dall'uso della pistola a impulsi elettrici o se siano intervenute altre cause.

Sulla vicenda si è scelto di mantenere il più stretto riserbo per permettere alla procura di procedere nella massima tranquillità alle indagini. Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, ha fatto sapere di non avere adeguate informazioni in merito per rilasciare dichiarazioni.