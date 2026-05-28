Grida “Allah Akbar” e aggredisce i carabinieri: 40enne marocchino arrestato nel reggiano

Ancora un pericolo, ancora nell’area emiliana. In provincia di Reggio-Emilia, in queste ore, è stato arrestato un marocchino di 40 anni che, alla vista dei carabinieri, ha gridato frasi come “Cristiani di merda” e “Allah Akbar”. Tutto è iniziato con una telefonata fatta dai vicini di casa della madre dell’uomo, allarmati per le violente grida provenienti dall’abitazione dell’anziana signora. Qui, il 40enne che risulta essere senza fissa dimora e tossicodipendente stava litigando furiosamente con sua madre per ragioni che sono ancora in corso di accertamento.

Quando i carabinieri hanno citofonato ha risposto lui, inveendo contro i militari e pronunciando quelle frasi oltre ad altre relative a una ipotetica esplosione della caserma. “le vostre madri sono puttane”, “vi ammazzo tutti”. I carabinieri sono comunque saliti nell’appartamento, ovviamente, e qui sono stati fisicamente aggrediti dal 40enne, che a un militare ha messo le mani al collo mentre a un altro ha sbattuto la testa contro il muro. Entrambi sono stati soccorsi e in ospedale hanno avuto una prognosi di 5 giorni. Il marocchino è stato arrestato e già processato per direttissima: per lui le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni. Si trova attualmente in carcere, per lui il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, concessa dal giudice.

L’avvocato dell’imputato si è rimesso alla giustizia e ha chiesto per lui una perizia psichiatrica a fronte del suo comportamento, per verificare se eventuali problemi possano aver influito su quanto ha fatto. Il giudice ha acconsentito e quindi verrà effettuata la perizia per stabilire se l’uomo, nel momento dell’aggressione, fosse capace di intendere e di volere. A questo accertamento è subordinata la concessione del rito abbreviato, che verrà comunque applicato nella prosecuzione della direttissima e poi il resto verrà valutato agli esiti degli accertamenti.