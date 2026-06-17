Guasto sull’alta velocità, treni in tilt: ritardi fino a quasi cinque ore

Una giornata molto difficile per chi viaggia sulla linea Alta Velocità tra Milano e Bologna: un guasto alla linea elettrica sul tratto tra Milano Rogoredo e Piacenza ha provocato enormi ritardi e anche un piccolo incendio sulle sterpaglie che si trovano nei pressi dei binari. Soltanto nel primo pomeriggio, poco dopo le ore 16, è iniziata una graduale ripresa della circolazione sul binario in direzione Sud tra Melegnano e Piacenza.

La nota di Fs

“I tecnici di Rfi sono al lavoro per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea», spiega con una nota il gruppo Fs. Inevitabilmente, con una situazione bloccata da poco dopo le ore 10 di mercoledì 17 giugno, numerosi treni ad Alta Velocità così come gli Intercity e i Regionali hanno accumulato cancellazioni e ritardi che hanno avuto ripercussioni anche su tutta la linea compresa la Roma-Napoli.

Deviazioni e ritardi

Secondo quanto dichiarato da Infomobilità di Trenitalia, dei treni che percorrono l’Alta velocità (non è stato specificato quanti) si sono “instradati sulla linea convenzionale e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti”. Si procede, dunque, ma con un minimo di due ore, a salire, di ritardo Per adesso sarebbero meno di una decina di treni cancellati ma circa una ventina quelli instradati e fatti procedere ma con tempi di percorrenza molto più lunghi del normale.

I disagi a Bologna

Sul nodo di Bologna sono altrettanti (almeno sette) i treni cancellati fino a questo momento con ritardi che hanno superato abbondantemente le tre ore come nel caso del Frecciarossa 9311 destinato a Torino con ben 280 minuti di ritardo, dunque quasi cinque ore.

I treni cancellati

Fino a questo momento, fra i treni Alta velocità cancellati troviamo il Milano- Napoli delle 11.25, il Napoli-Milano delle 11.30 e quello delle 12.30, il Milano-Napoli delle ore 13 così come il Napoli-Milano delle 14.55 e il Milano-Napoli delle 15.25, tutti Frecciarossa. Trenitalia ha già predisposto il rimborso integrale dei biglietti.

I disagi per i passeggeri

Giornata inevitabilmente difficile per i passeggeri a bordo dei convogli interessati. Tra questi un treno partito da Roma Termini alle 7.30 del mattino e che sarebbe dovuto arrivare a Milano Centrale alle 10.45. Il guasto lo ha costretto allo stop nei pressi di Lodi con tutti i disagi del caso vista la mancanza anche dell’aria condizionata all’interno oltre alle toilette con le porte elettriche bloccate come riportato dal Corriere. “Non ho notizie, so solo che stanno cercando di risolvere”, ha spiegato la capotreno ai passeggeri.

Circolazione in ripresa, la nota Fs

"Dalle ore 16.20 la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Milano–Bologna è in graduale ripresa sul binario in direzione Sud tra Melegnano e Piacenza, dopo la sospensione avvenuta questa mattina a causa di un danno alla linea elettrica. I tecnici di RFI sono intervenuti tempestivamente e hanno riattivato uno dei due binari, consentendo la progressiva ripresa del traffico ferroviario lungo la tratta interessata.

Proseguono nel frattempo le attività per il completo ripristino dell’infrastruttura e la riattivazione anche dell’altro binario, con l’obiettivo di riportare la linea alla piena funzionalità nel più breve tempo possibile".