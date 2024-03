Il furto di bestiame poi il tentato omicidio: così l'eurodeputato della Lega è finita nel mirino

Ennesimo tentativo di rapina per l'europarlamentare della Lega, Massimo Casanova, che ha denunciato alle Fiamme gialle uno dei tanti tentativi di furto nella sua azienda agricola. Ignoti, come segnalato dal deputato, si sono introdotti nei capannoni di Lesina, in provincia di Foggia per provare a portare via alcuni capi di bestiame la sera dell'8 marzo. Il gruppo, formato da circa 7 persone, come si evince dalle denuncia di Casanova, ha provato a fare razzia del bestiame bovino che l'europarlamentare alleva nell'azienda ma i loro propositi sono stati interrotti proprio dall'esponente, che era presente sul posto.

Forse pensando di poter agire indisturbati, i ladri sono stati disturbati dalla presenza di Casanova ma non hanno rinunciato a compiere il colpo, riuscendo a portare via una 15ina di capi. Ma, prima di scappare, hanno cercato di investirlo con un'auto con la quale si erano recati sul posto. Fortunatamente, i riflessi pronti di Casanova gli hanno permesso di scansarsi giusto in tempo per evitare di essere travolto dal mezzo. Tuttavia, nella loro fuga i malviventi, proprio nel corso della manovra per colpire l'europarlamentare, hanno colpito una Lancia Y a bordo della quale si trovavano la figlia dello stesso, 15 anni, e un'amica di famiglia. Fortunatamente per le due donne non ci sono state conseguenze, se non un grande spavento. Grazie a questa azione diversiva, i malviventi sono riusciti a fuggire e a far perdere le loro tracce ma non si fermano le indagini delle forze dell'ordine, che hanno messo sotto la lente di ingrandimento sia l'azione di alcuni giorni fa che quelle del passato ai danni di Casanova.