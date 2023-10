"I genitori chiedono dei figli". Lacrime e dolore per la tragedia di Mestre

È un momento molto difficile all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove sono ricoverati sei feriti dell'incidente del bus precipitato dal cavalcavia: due in reparti chirurgici (al momento non identificate) e quattro in rianimazione (tre ucraini e un tedesco). Il direttore medico dell'ospedale, Chiara Berti, ha spiegato che i feriti sono tutti pazienti giovani, sotto i 50 anni: "Si tratta di pazienti tutti politraumatizzati, quindi hanno traumi più o meno importanti" . Colloqui individuali, ascolti per capire chi arriva in cerca dei parenti che viaggiavano sul bus: "Stiamo mettendo insieme le informazioni che loro chiedono e quello che noi possiamo dare loro, poi c'è tutto il supporto psicologico che in questo momento è veramente di base. È una situazione diversa per ciascuno" , le parole di Moreno De Rossi, medico specializzato in psichiatria. "È un lavoro molto, molto complicato perché ci sono genitori che chiedono dei loro figli e figli che chiedono dei genitori, mariti che chiedono delle mogli, insomma è un momento molto, molto duro" , ha confermato l'esperto.

All'ospedale dell'Angelo di Mestre è attivo un team di sette psicologi che da ieri si alternano con turni di sei ore per accogliere feriti e familiari delle vittime e fornire sostegno psicologico. "I feriti chiedono dei loro cari tra angoscia e incredulità, nella sala accoglienza allestita dalla Regione Veneto nell'ospedale Dell'Angelo di Mestre per dare sostegno anche ai familiari delle vittime" , il racconto di Rita Lorio, responsabile della Psicologia Ospedaliera del Dmpo Dipartimento medico presidio ospedaliero Mestre, all' Adnkronos : "Ma soprattutto piangono o restano in silenzio. Fanno domande, cercano notizie sulla sorte di mogli, mariti, figli ma con assoluta compostezza e tutto questo addolora, perché il silenzio parla e fa male".