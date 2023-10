Velocità, scatola nera e batterie: su cosa indaga la procura dopo la stage di Mestre

Mentre alcuni passeggeri del bus di Mestre lottano ancora tra la vita e la morte e il clamore per quanto è accaduto martedì sera è ancora vivo in tutti, le indagini procedono spedite. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale plurimo. "Non ci sono allo stato indagati - ha spiegato il procuratore Bruno Cherchi - mentre il guardrail, la zona di caduta del bus e lo stesso mezzo sono sotto sequestro" . Acquisita la scatola nera dell'automezzo, " che sarà esaminata - spiega il magistrato - solo quando si saprà che non è un’operazione irripetibile altrimenti aspetteremo lo sviluppo dell’inchiesta, affinché tutte le parti coinvolte possano avere le perizie di parte".

"Stiamo lavorando sulla dinamica dell’incidente che ha visto il bus toccare e scivolare lungo il guardrail per un cinquantina di metri, e infine, con un’ulteriore spinta a destra, precipitare al suolo", prosegue Cherchi. "Non ci sono segni di frenata, né contatti con altri mezzi. Non si è verificato alcun incendio, né dal punto di vista tecnico né c’è stata una fuga di gas delle batterie a litio che ha provocato fuoco e fumo".

Il procuratore rivela che "il primo a dare i soccorsi è stato l’autista di un altro bus che è stato affiancato, non toccato, dal mezzo precipitato" . E fornisce altri dettagli su quanto accaduto: "Nel dare l’allarme - ha aggiunto - ha anche lanciato un suo estintore verso il mezzo precipitato, che sprigionava fiamme".

Dalle testimonianze raccolte sino ad ora emerge che il bus precipitato non procedeva ad alta velocità. "I testimoni - ha aggiunto il procuratore - hanno detto che andava piano, il tratto stradale prima è in salita e comunque, oggettivamente, non permette alte velocità. Comunque ci arriveranno i dati a certificare anche questo" . Un altro dettaglio interessante: i testimoni "non si sono accorti di nulla, non hanno sentito alcun urto sulla sinistra".

Ogni minimo aspetto tecnico sarà vagliato. E quello della velocità poco prima dell'incidente, ovviamente, è tra i più importanti. Oltre all'autopsia sul corpo dell'autista, che potrebbe aver avuto un malore.

Difficoltà nell'individuare le vittime