Il maltempo sferza il Sud: allagamenti e blackout elettrici, torrenti esondati. Ecco le regioni più colpite

Gli esperti avevano già previsto un intenso vortice di maltempo che puntualmente si è abbattutto con maggiore forza e violenza soprattutto al Sud Italia. Oltre al tornado che ha colpito la città di Marsala, in provincia di Trapani, nelle ultime ore si sono registrati fenomeni intensi con temporali, fulminazioni e nubifragi in porzioni ristrette di territorio tra Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Forte pioggia in Sicilia

Se in nottata l’area del Catanese ha fatto i conti con un violento temporale e frequenti fulminazioni, è soprattutto l’area di Siracusa a essere stata colpita dal maltempo con blackout elettrici ripetuti e allagamenti in varie zone della città. Il guasto a una condotta idrica ha causato criticità sia alla rete idrica ma anche alla viabilità come segnalato da Aretusacque. Risulta particolarmente elevato il livello dell’acqua nel rione del Villaggio Miano, a Siracusa, dove viene segnalata anche la mancanza di un adeguato canale di gronda per convogliare le acque piovane verso il mare.

Anche le Isole Eolie colpite dai nubifragi: è soprattutto Lipari a fare la conta del maltempo con le stradine trasformate in veri e propri torrenti per la violenza e persistenza della pioggia. Allagate decine di abitazioni, esondati i torrenti Ponte e Valle.

Nubifragi in Calabria

Muri d’acqua risalgono dallo Ionio andando a impattare con la Calabria, specialmente l’area ionica. Un nubifragio ha interessato soprattutto l’area del Reggino: nel Comune di Melito di Porto Salvo, nella notte il maltempo ha causato il riversamento di fango e detriti sulle strade. “Il paese è in ginocchio. Stanotte - ha spiegato all’Ansa il sindaco Tito Nastasi - c’è stata una bomba d’acqua. Le macchine sono arrivate al mare e ci sono muri caduti. Siamo senza strade. Chiedo ufficialmente lo stato di calamità naturale per Melito. Ancora non abbiamo conteggiato i danni”. Al momento non si segnalano feriti. I dati indicano che dalla mezzanotte, nella località sopra menzionata, sono caduti ben 170 mm di pioggia.

La situazione in Campania

Sono stati circa 150 gli interventi dei vigili del fuoco di Napoli, nelle ultime 48 ore, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città ma anche sull’hinterland: segnalati allagamenti e dissesti statici. Nella serata di sabato, per le forti piogge, una frana ha interessato via Fedro, nella zona di Mergellina, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di tre appartamenti.

Allerta arancione

Per tutta la giornata di oggi, sabato 10 ottobre, la Protezione Civile ha emanato un bollettino con allerta arancione per Puglia, Campania, Calabria e Sicilia dove, nel corso delle prossime ore, saranno ancora possibili forti acquazzoni e temporali. Le condizioni atmosferiche saranno in miglioramento dalla prossima notte e nella giornata di domenica.