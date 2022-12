Terremoto di 4.1 in Sicilia: paura a Catania, gente in strada

La terra in Italia continua a tremare, e stasera arriva la notizia di una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata in Sicilia, per la precisione in provincia di Catania.

Un boato, poi la scossa

Secondo quanto riferiscono dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'evento si è verificato intorno alle 21:26 e l'epicentro è stato individuato a 4 chilometri a Sud-Est di Mazzarrone, a poca distanza dalla provincia di Ragusa (coordinate geografiche lat, lon 37.0680, 14.6000). Si parla di un ipocentro di 10 chilometri di profondità. Per adesso, informano gli esperti del settore, non si sono verificare scosse di replica superiori a magnitudo 2. " Il terremoto di questa sera è avvenuto in un’area che storicamente ha sentito gli effetti di terremoti forti avvenuti in aree limitrofe, non essendo noti terremoti storici con epicentro prossimo a quello odierno ", è quanto spiegato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, come riportato da FanPage.

La scossa è stata avvertita in diverse zone dell'isola, specialmente nel territorio ragusano e nel siracusano. Dopo un forte boato, avvertito da gran parte della popolazione, la terra ha cominciato a tremare.

Le autorità subito al lavoro

Subito dopo l'evento si è attivata la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile che si è messa in contatto con le autorità locali per fare il punto della situazione.

Il Dipartimento della Protezione civile ha fatto sapere che al momento, malgrado il panico e la forte preoccupazione dei cittadini, non sono arrivate richieste d'aiuto né segnalazioni relative a danni causati dal sisma. Anche i vigili del fuoco di Catania hanno confermato che sino ad ora non sono stati richiesti interventi. A seguito della scossa, molti abitanti hanno preferito uscire di casa e rimanere in strada per questioni di maggiore sicurezza.

Tanta paura, ma nessun danno segnalato

" Da un primo sopralluogo, eseguito insieme a carabinieri e agenti della polizia municipale, non si segnala alcun danno a cose e persone. C'è stato un grande spavento. In alcune abitazioni sono caduti mobili e suppellettili, ma non ci sono stati grossi problemi ", ha dichiarato a RaiNews24 Giovanni Spata, sindaco di Mazzarrone. " Non c'è stata alcuna evacuazione, la situazione al momento è sotto controllo. Abbiamo attivato con la Protezione civile il Coc. Domani faremo un sopralluogo nelle scuole, per verificare eventuali danni ", ha aggiunto.

La preoccupazione, in ogni caso, resta tanta. Molte persone, ha fatto sapere il sindaco, passaranno la notte fuori casa, dentro auto o alloggi di fortuna. " La terra ha tremato in maniera intensa. Mobili, divani e letti hanno vibrato anche se per pochi secondi. E così in tanti si sono riversati in strada, un po' per la paura, un po' temendo che il sisma possa ripetersi nel corso della notte ", hanno spiegato anche dal comando dei vigili urbani.