Lunedì nero dei trasporti: ecco per quanto si fermeranno

In arrivo per lunedì 24 luglio una nuova giornata di sciopero. Si tratta, fortunatamente, di una mobilitazione di sole 4 ore, che va però comunque ad aggiungersi alle tante proteste che si sono susseguite sino ad ora. Ancora una volta, saranno i lavoratori del trasporto pubblico a incrociare le braccia, provocando possibili disagi agli utilizzatori dei mezzi.

La comunicazione di Usb

A dare la notizia dello sciopero, che durerà 4 ore, è l'Usb, ossia l'Unione sindacale di base. Gli aderenti all'associazione hanno dato disponibilità alla mobilitazione, indetta per rivendicare il superamento dei salari e garantire l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti. Non solo. Fra le ragioni della protesta, si legge nella nota riportata da Andkronos, anche la revisione dell' "ossessionante e vizioso criterio" di " bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; la sicurezza dei lavoratori; il salario minimo per legge a 10 euro l'ora e il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali assieme ad una legge sulla rappresentanza ma anche il blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina" .

Lombardia, Milano

Nel capoluogo meneghino, a incrociare le braccia per 4 ore, saranno i dipendenti di Atm, società che gestisce le quattro linee metropolitane, i tram e gli autobus. Gli orari devono ancora essere comunicati.

Friuli

Sciopero nazionale anche in Friuli, con disagi per i passeggeri di bus e corriere. La società di trasporto Arriva Udine ha infatti comunicato la sua adesione, facendo sapere che il personale si fermerà dalle 17:30 alle 21:30.

Lazio, Roma

Possibili disagi previsti dalle 8:30 alle 12:30 per lo sciopero indetto per la giornata di lunedì 24 luglio. Le corse previste al di fuori di questo orario saranno invece garantite.

Per quanto riguarda le linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo, il servizio sarà garantito fino alle 8:30 e dalla prima partenza prevista dopo la conclusione dello stato di agitazione. Questo quanto comunicato da Cotral (Compagnia Trasporti Laziali).

Toscana, Firenze

Si fermeranno per 4 ore anche i mezzi in Toscana. In questo caso, almeno stando a quanto riferito sino ad ora, non sarà garantito il servizio dalle 17:45 alle 21:45. La mobilitazione riguarderà sia il trasporto urbano che extraurbano delle città di Firenze, Pistoia, Prato, Lucca, Massa e Livorno.

Emilia-Romagna, Bologna

Ad aderire allo sciopero sarà Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) per quanto riguarda il servizio alle città di Bologna e Ferrara: la mobilitazione si svolgerà dalle ore 11:30 alle ore 15:30. In tale fascia oraria non saranno garantiti il trasporto pubblico urbano, il suburbano e l'extraurbano.

Anche il personale delle biglietterie è coinvolto, dunque nella suddetta fascia oraria i punti Tper potrebbero essere chiusi. Un operatore sarà disponibile chiamando lo 051-290290.

Marche

Incroceranno le braccia anche a Start S.p.A., società a che gestisce il servizio di trasporto pubblico ad Ascoli Piceno, Riviera delle Palme e Fermo. Garantite le corse in partenza dai capolinea dalle ore 05:30 alle ore 10:59 e dalle ore 15:01 fino a conclusione del servizio.