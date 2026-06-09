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Nazionale |Due incidenti senza fermarsi

Milano, Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso

La showgirl non si sarebbe fermata per prestare soccorso a seguito di un doppio incidente stradale avvenuto lo scorso 23 maggio

Milano, Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso
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Belen Rodriguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso per un doppio incidente stradale avvenuto lo scorso 23 maggio. Il fascicolo è affidato alla pm Maria Cristina Ria.

Alla showgirl sarebbe stata ritirata la patente. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni la showgirl avrebbe commesso due effrazioni nel centro di Milano con il proprio Suv, prima colpendo lo specchietto di una macchina in sosta, senza fermarsi, in via Melzi d'Eril, vicino all'Arco della Pace. Poi, episodio più grave, sarebbe rimasta coinvolta in un incidente con uno scooter e due auto parcheggiate in via San Marco. Per questo ultimo ci sarebbero tre persone rimaste lievemente ferite. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata.

Belen Rodriguez denunciata per omissione di soccorso

Gli agenti hanno proceduto d’ufficio alla denuncia, secondo quanto stabilito dall'articolo 189 del codice della strada, dopo i rilievi stradali e le indagini svolte.

Questi due incidenti si sono verificati poche

ore prima che Belèn Rodriguez avesse un malore che l'ha costretta a un ricovero in ospedale al Policlinico di Milano. La showgirl era stata poi dimessa il giorno dopo perché considerata in buone condizioni.

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