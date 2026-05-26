"Aiutatemi", paura per Belen Rodriguez, i vicini telefonano al 112: cosa è successo alla showgirl

Paura per Belen Rodriguez, colpita da un malore mentre si trovava in casa. A riportare la notizia è il Quotidiano Nazionale, che spiega come sia stato un vicino, allarmato dalle urla della showgirl, a chiamare i soccorsi.

L'episodio si è verificato ieri, lunedì 25 maggio, intorno alle 7.00 del mattino. A un tratto il silenzio di un palazzo in zona Brera, Milano, è stato rotto da una voce che gridava in cerca di aiuto. "Aiuto, aiutatemi", sarebbero state le parole che la Rodriguez avrebbe urlato nella speranza di essere udita da qualcuno.

Per fortuna un vicino ha sentito la voce della conduttrice e si è affrettato a contattare i soccorsi, telefonando al 112.

Sul posto si sono precipitati gli agenti di polizia, seguiti dai vigili del fuoco. Belen si trovava chiusa in casa, pertanto è stato chiesto ai pompieri di forzare la porta. Quando si è resa conto della situazione, sarebbe stata la stessa conduttrice ad aprire. La donna si sarebbe trovata in uno stato di alterazione psicofisica e avrebbe avuto un malore. Una volta arrivati i soccorritori è stata fatta salire su un'ambulanza e trasportata in codice giallo in ospedale. Non è stato necessario, dunque, l'intervento dei vigili del fuoco.

Nel novembre del 2025 la donna venne ripresa in alcuni video TikTok mentre si trovava in uno stato di evidente difficoltà nel corso di un festival di Vanity Fair.

"Non ho mai fatto segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione - aveva spiegato in un video postato sui social -. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l'altro. L'altra sera, prima dell'intervista, ero senza i bambini e ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro".