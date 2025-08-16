Morta in ospedale a Pisa 20enne di Gaza, era grave per malnutrizione

E' morta nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto, all'ospedale pisano di Cisanello, Marah Abu Zuhri, ragazza palestinese di 20 anni che era arrivata a Pisa nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe morta a causa di una grave malnutrizione che l’aveva ridotta in condizioni critiche.

L'arrivo da Gaza

Trasferita in Italia tra il 13 e 14 agosto a bordo di un C130J dell’Aeronautica militare, era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Cisanello, dove i medici avevano subito constatato la gravità del quadro clinico.

Missione umanitaria

Il viaggio di Marah rientrava in una delle missioni umanitarie organizzate dal Governo italiano con la collaborazione della Difesa e delle strutture sanitarie regionali. Dal gennaio 2024 sono già 14 le operazioni di evacuazione che hanno permesso a oltre 180 bambini e accompagnatori di lasciare la Striscia per ricevere cure negli ospedali italiani.

L’ultimo ponte aereo, quello che aveva condotto Marah a Pisa, ha coinvolto tre voli speciali diretti a Roma, Milano e Pisa, con a bordo complessivamente 31 piccoli pazienti e circa 120 persone tra accompagnatori e personale sanitario. Si tratta di uno dei casi più gravi registrati finora nell’ambito della missione umanitaria che, dal gennaio 2024, ha consentito l’arrivo in Italia di oltre 180 bambini e accompagnatori da Gaza.