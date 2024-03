Notte di sbarchi a Lampedusa: dispersa una bimba di 15 mesi

Notte di sbarchi a Lampedusa, dove in poche ore sono arrivati 13 barchini per un totale di 620 migranti. Nessuno di questi è arrivato sull'isola in maniera autonoma ma, tutti, sono stati scortati dalle motovedette italiane e dalle imbarcazioni di Frontex. I nuovi sbarchi hanno portato il numero dei presenti nell'hotspot di Cala Imbriacola a superare quota 1100: da mesi nella struttura di Lampedusa non si trovavano così tanti migranti che, comunque, già in queste ore stanno lasciando l'isola in direzione dei centri di accoglienza. Si registra anche un naufragio davanti alle coste di Lampedusa, con una bimba di 15 mesi che sarebbe attualmente disperso.

A bordo del barchino di ferro che non è riuscito a raggiungere l'isola si trovavano circa 40 persone, troppe per quel tipo di imbarcazione. La carretta del mare sulla quale viaggiavano è partita da Sfax, in Tunisia, e pare che senza preavviso sia naufragata. Non è il primo incidente di questo tipo che occorre con imbarcazioni in ferro. Vengono assemblate con pezzi di recupero nel mercato parallelo e le saldature non sono ben eseguite, quindi non reggono la traversata e, specialmente se sovraccariche, durante la navigazione la struttura cede, permettendo all'acqua di penetrare e, quindi, di affondarle.

Il primo intervento sul barchino è stato eseguito dalla nave Ong Mare*Go, che dopo aver assistito i migranti li ha trasbordati su una motovedetta della guardia costiera. Le persone sul barchino hanno riferito di provenire da Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali e Senegal. Sono loro ad aver riferito che a bordo ci sarebbe stata anche una bambina di 15 mesi, che al momento risulta dispersa e per la quale sono attualmente in corso, ma senza esito, le ricerche. Sono stati, invece, trovati sull'isola di Lampione 15 tunisini che sarebbero approdati lì con due gommoni, posti sotto sequestro dalla Guardia di finanza. Anche loro sono stati portati sulla maggiore delle Pelagie. Nel frattempo, proseguono le operazioni di identificazione dei migranti nell'hotspot di Lampedusa e già nella serata di ieri, un gruppo di quasi 400 persone è stato trasferito dall'isola con un traghetto di linea sulla rotta per Porto Empedocle, dove sono sbarcati questa mattina.

Dall'altra parte del Mediterraneo non si ferma la propaganda, che sfrutta la finestra di beltempo di questi giorni nel Mediterraneo centrale.

Nuove partenze sono state annunciate sia dalla Tunisia che dalla Libia e altri barchini potrebbero essere già in mare e arrivare nelle prossime ore, stando alle indicazioni fornite dai trafficanti nei loro canali.