Nuovo video choc dopo la morte di Sofia Barbieri: "Mi ha rovinato la vita questo incidente, fallito il piano della bella vita qui, lascio l'Italia, porca p....na remigrazione"

Un altro video choccante girato e postato da parte di colui che, ridendo, ha filmato Sofia Barbieri, la ragazza deceduta in un incidente stradale a Ceriale avvenuto l’altra notte lungo la via Aurelia. “Mi sa che il mio piano di fare la bella vita è fallito in italia, tutta italia ci odia, porta puttana remigrazione (dice mentre sorride ndr)”: è questo l’inizio del controverso video girato prima di salire a bordo dell’aereo da parte dell’italiano di seconda generazione, di origini marocchine.
Per poi proseguire mentre è sulle scale del velivolo che lo condurranno fuori dall’Italia: “Renigrazione remigrazione”, è il motto che canta con tono sarcastico aggiungendo che “mi ha rovinato la vita a me ragazzi questo incidente, ora mi tocca cambiare tutto quanto, porca puttana, ma menomale che prendo tutto sul ridere va, altrimenti qua…”.A breve verrà disposta l’autopsia per Sofia, morta poco dopo il ricovero in ospedale, mentre l’amica che era con lei a bordo dello scooter è stata sottoposta a un intervento chirurgico durante il quale le è stato amputato un piede. Ciò nonostante c’è chi riesce a sbeffeggiare l’Italia in questo modo e ridere di una vicenda drammatica mentre prende un volo con direzione (a quanto pare) Olanda.