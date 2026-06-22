Nuovo video choc dopo la morte di Sofia Barbieri: "Mi ha rovinato la vita questo incidente, fallito il piano della bella vita qui, lascio l'Italia, porca p....na remigrazione"

Un altro video choccante girato e postato da parte di colui che, ridendo, ha filmato Sofia Barbieri, la ragazza deceduta in un incidente stradale a Ceriale avvenuto l’altra notte lungo la via Aurelia. “Mi sa che il mio piano di fare la bella vita è fallito in italia, tutta italia ci odia, porta puttana remigrazione (dice mentre sorride ndr)”: è questo l’inizio del controverso video girato prima di salire a bordo dell’aereo da parte dell’italiano di seconda generazione, di origini marocchine.

Per poi proseguire mentre è sulle scale del velivolo che lo condurranno fuori dall’Italia: “Renigrazione remigrazione”, è il motto che canta con tono sarcastico aggiungendo che “mi ha rovinato la vita a me ragazzi questo incidente, ora mi tocca cambiare tutto quanto, porca puttana, ma menomale che prendo tutto sul ridere va, altrimenti qua…”.

A breve verrà disposta l’autopsia per Sofia, morta poco dopo il ricovero in ospedale, mentre l’amica che era con lei a bordo dello scooter è stata sottoposta a un intervento chirurgico durante il quale le è stato amputato un piede. Ciò nonostante c’è chi riesce a sbeffeggiare l’Italia in questo modo e ridere di una vicenda drammatica mentre prende un volo con direzione (a quanto pare) Olanda.