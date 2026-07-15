Paolo Belli travolge con la bici un pedone. Il 41enne è morto, cantante sotto choc

Una giornata di svago si è trasformata in una tragedia. Paolo Belli, cantante e popolare volto tv originario di Formigine, pedalando con la sua bicicletta tra Correggio e Campagnola, ha urtato un pedone che è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dopo il ricovero in condizioni disperate con l’elisoccorso.

La dinamica dell’incidente

L’uomo che ha perso la vita è Alessandro Magnani, 41 anni e residente a Canolo di Correggio (Reggio Emilia). Come scrive il Resto del Carlino, l’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 13 luglio mentre Magnani stava consegnando una notifica ad una persona che abitava nelle vicinanze dei due Comuni sopra menzionati. Nell’impatto, Paolo Belli ha riportato alcune contusioni lievi che sono state medicate in pronto soccorso. Il pedone ha invece riportato un trauma cranico a seguito della caduta dopo l’impatto.

Le ipotesi sul decesso

Da chiarire, però, le cause esatte della morte: infatti, secondo gli inquirenti, Alessandro Magnani potrebbe aver avuto un malore precedente all’impatto con la bicicletta di Belli che, dai rilievi effettuati, procedeva anche a bassa velocità. In questo modo si spiegherebbe anche la mancata opposizione del pedone nel momento in cui è caduto in strada.

Lo choc di Paolo Belli

“Fatemi sapere come sta quell’uomo. Come posso sapere qualcosa sulle sue condizioni?”, ha ripetuto più volte ai soccorritori dopo l’incidente e in attesa di essere portato in ospedale per i controlli sul suo stato fisico. Anche successivamente alle sue dimissioni, Belli ha chiesto notizie sulle condizioni di salute del 41enne.

Il ricordo della società

L’uomo che ha perso la vita lavorava per una società di servizi ma amava tanto lo sport: è stato infatti allenatore di alcune squadre di pallavolo della Bassa Reggiana. “Ci ha lasciati Alessandro Magnani, un tragico incidente ce l'ha portato via.

Tifoso del Napoli e della Reggiana, allenatore di pallavolo, la sua passione. Il Club Napoli Reggio Emilia si stringe al dolore della famiglia e di tutti quelli che lo conoscevano. Riposa in pace Ale! È stato un onore conoscerti”, scrive la società sulla sua pagina social.