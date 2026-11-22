Un colpo di pistola nella campagna toscana non chiude un caso. Apre una voragine nella coscienza della Repubblica. Gianni De Gennaro ha attraversato la guerra alla mafia e le stanze più segrete dello Stato. Muore mentre il passato torna a bussare. Non sappiamo perché abbia scelto di morire. Nessuno può trasformare quel gesto in confessione o sentenza. Sappiamo ciò che l’Italia deve incidere sul marmo: dopo Capaci e via D’Amelio, dopo Falcone e Borsellino, non tutto è stato raccontato. Il depistaggio è un fatto. L’agenda rossa scomparsa è una ferita. Attorno alle stragi resta un’area grigia dove si incrociano mafia, apparati, interessi, politica e fabbrica delle notizie. Chi la nega non difende lo Stato. Ne difende le ombre. De Gennaro conosceva il peso delle decisioni nei giorni in cui sicurezza, legalità e ragion di Stato si urtano. La sua morte non autorizza il processo ai fantasmi: impone di cercare documenti, responsabilità, verità. Anche Silvio Berlusconi denunciò un’aggressione giudiziaria e mediatica. Le carte raccontate in queste ore dal Giornale sulla fuga di notizie alla vigilia del voto del 1994 riaprono una domanda: fu solo cronaca o qualcuno volle farne un’arma politica? È un’ipotesi da provare, non una sentenza da rovesciare. Da trent’anni produciamo storia più in fretta di quanto sappiamo digerirla. Quel colpo non ci dà risposte. Ci obbliga al coraggio di cercarle. Non si onorano Falcone e Borsellino scolpendone i nomi e lasciando sepolti i fatti.