"Questa è mia figlia". Il caso di Angela Celentano a una svolta?

" Siamo riusciti ad acquisire delle immagini, delle fotografie ed è stato emozionante quello che ha detto Maria, quando ha visto la fotografia, perché ha pianto e ha detto: 'Questa è mia figlia' ". A dirlo è l'avvocato Luigi Ferrandino, il legale che assiste Maria e Catello, i genitori di Angela Celentano. I familiari della bimba scomparsa 27 anni fa, durante una gita sul Monte Faito, sono in attesa sapere se la ragazza sudamericana a cui è stato prelevato il dna nelle scorse settimane sia o meno la loro figlioletta che, all'epoca dei fatti, aveva soli 3 anni.

Le parole della mamma di Angela

Una speranza che, dopo anni di attese e segnalazioni andate a vuoto, si rinnova ancora una volta. Maria e Catello Celentano, così come Rosa e Noemi, le sorelle di Angela, non hanno mai smesso di credere "al miracolo". E oggi più che mai, con le dovute cautele, incrociano le dita. La ragazza sudamericana sembrerebbe avere " forti somiglianze " con la bimba scomparsa in quel lontano 10 agosto 1996. " Quando Maria ha visto la foto - spiega l'avvocato Ferrandino ai microfoni del Tgr Campania - ha pianto e ha detto: 'questa è mia figlia' ". Non solo. " Una delle due figlie dei signori Celentano, guardando la foto ha detto: 'mamma, questa sembro io' ", racconta il legale.

Chi è la ragazza sudamericana

L'identità della ragazza sudamerica chiaramente, per ragioni di privacy, non è nota. Ma vi sarebbero dei " dettagli " compatibili con alcune caratteristiche fisiche, più o meno evidenti, della piccola Angela (oggi ha 30 anni). C'è di più: " La storia di questa ragazza, la storia di questa famiglia, - continua Ferrandino - il fatto che il papà adottivo abbia avuto rapporti con la Campania e sembrerebbe anche con la zona circostante di Vico Equense, è un elemento per noi molto importante ".

Il test del Dna