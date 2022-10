Angela Celentano: una donna ha chiesto l'esame del Dna

Ci sono novità sul caso della scomparsa di Angela Celentano, scomparsa durante una gita sul monte Fatto il 10 agosto 1996. Anche se i genitori Catello e Maria restano coi piedi per terra, è possibile che questa svolta giovi comunque a qualcuno: forse a una bambina che potrebbe essere stata rapita negli anni ’90 e ora potrebbe incontrare la propria famiglia biologica.

Le rivelazioni dei ricordi di una bimba

Il legale dei Celentano Luigi Ferrandino ha incontrato nei giorni scorsi una donna, che l’ha contattato attraverso l’associazione Manisco World. Questa donna ha raccontato un flashback di quando era bambina: dice di essere stata prelevata mentre era in un bosco, in un luogo posto su un rilievo. Afferma di essere stata portata via con un’automobile bianca e tenuta per alcune ore in una grotta, per essere portata quindi in un casolare in cui c’erano altri bimbi come lei: la donna spiega inoltre che forse quei bambini erano stati presi con la finalità del traffico illegale di organi. È giunta poi un’altra auto, con una famiglia a bordo, e la donna, ieri bimba, sarebbe andata via: dopo un vuoto di memoria, tutto ciò che ricorda è di essere cresciuta in quella famiglia.

L’avvocato Ferrandino ha spiegato a Quarto Grado che alcuni dettagli forniti coincidono con la storia di Angela, ma altri no: ciononostante, la donna, che si è sottoposta all’esame del Dna, potrebbe essere una delle tante bambine scomparse negli anni ’90. Ferrandino si è infatti premurato di contattare la famiglia di una delle scomparse, il cui profilo è compatibile con quello della donna. I campioni saranno inviati al laboratorio della dottoressa Marina Baldi e a metà della prossima settimana ci potrebbe essere una prima risposta.

Le ricerche in Sudamerica

Intanto proseguono le ricerche in Sudamerica della famiglia Celentano, che si sta avvalendo della nuova age progression: le foto di Angela sono state mostrate di recente sugli sportelli Atm di moltissimi Paesi, e c’è stato un piccolo riscontro. C’è infatti una donna che per età e somiglianza con le sorelle di Angela potrebbe corrispondere al suo profilo. Inoltre questa donna ha una voglia di caffè simile a quella della bambina scomparsa.