Raddoppiano le denunce per violenza sessuale: è allarme sicurezza a Milano

La situazione sicurezza a Milano è sempre più grave ed è cristallizzata dai numeri delle denunce che arrivano in Questura. Dopo l'ultimo caso di tentativo di abuso su una ragazza di 19 anni da parte di uno straniero, sventato solamente grazie alla prontezza di riflessi della vittima di utilizzare il segnale antiviolenza, e della manager di un fast-food di recepire quel messaggio, facendo un punto sui reati di natura sessuale in città emergono delle evidenze lampanti.

Confrontando i dati del 2019, anno prima della pandemia, con quelli del 2023, emerge un incremento notevole delle denunce per violenza sessuale a Milano. Nello specifico, si registra un raddoppio in 4 anni, che fotografa in modo cristallino quanto accade nella città amministrata da Beppe Sala, che continua tuttavia ad appellarsi al "mal comune mezzo gaudio" per giustificare la deriva della sua Milano. I dati sono stati resi noti durante una conferenza stampa che si è tenuta in tribunale.

Un aumento delle denunce si trasforma in un aumento dei procedimenti giudiziari. Sono quasi mille i procedimenti aperti in tribunale a Milano, di cui 517 con indagati e 420 a carico di ignoti. I dati sono fermi al 31 agosto ma nel frattempo sono sicuramente aumentate le denunce presentate in città, alle quali si aggiungono le 1510 denunce per maltrattamenti. Letizia Mannella, a capo del pool "fasce deboli", ha spiegato che nei dati si nota un " Crescendo importante ". E questo lo dimostra anche l'aumento delle denunce e dei fascicoli aperti per gli stupri di gruppo, che sono passati da 20 a 53 negli ultimi quattro anni.