Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Ranucci ora nega la sua stessa autobiografia: "Mai avuto rapporti con stagiste"

Nel suo libro "La Scelta" racconta delle relazioni, anche sessuali, con una stagista e una fonte. Ma ora si rimangia tutto: "Parti romanzate"

Ranucci ora nega la sua stessa autobiografia: "Mai avuto rapporti con stagiste"
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

La storia con la stagista e quella con la fonte? Non sono vere. Nemmeno se a raccontarle è stato lui stesso. È la linea di Sigfrido Ranucci.

"Anche oggi sono costretto a smentire il fango quotidiano", dice il conduttore di Report, "Contrariamente a quanto scritto da alcuni giornali e piattaforme social che non hanno saputo distinguere parti reali da quelle romanzate del libro, non ho mai avuto rapporti con stagiste. Infatti appare singolare, ma non casuale, che su oltre 350 pagine del libro, 'La Scelta', edito da Bompiani, dove ci sono agguati dei politici ai miei danni e ai danni della libertà di stampa, abbiano selezionato e male solo le pagine di gossip".

E ancora: "Falsi anche gli incontri con presunti agenti del servizio segreto Aise.

Le interlocuzioni sono avvenute sempre attraverso vie istituzionali come si deve a una trasmissione del servizio pubblico", prosegue Ranucci, che torna anche su Lavitola: "È falso anche che Walter Lavitola abbia avuto un ruolo sulla puntata sulla massoneria realizzata da Luca Chianca", sottolionea. "Inoltre -chiosa Ranucci- nessun ruolo ha avuto Maria Rosaria Boccia nell'inchiesta sulla maestra Venezi, realizzata in autonomia da Luca Bertazzoni e Giulia Presutti", conclude.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica