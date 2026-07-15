Ranucci ora nega la sua stessa autobiografia: "Mai avuto rapporti con stagiste"

La storia con la stagista e quella con la fonte? Non sono vere. Nemmeno se a raccontarle è stato lui stesso. È la linea di Sigfrido Ranucci.

"Anche oggi sono costretto a smentire il fango quotidiano", dice il conduttore di Report, "Contrariamente a quanto scritto da alcuni giornali e piattaforme social che non hanno saputo distinguere parti reali da quelle romanzate del libro, non ho mai avuto rapporti con stagiste. Infatti appare singolare, ma non casuale, che su oltre 350 pagine del libro, 'La Scelta', edito da Bompiani, dove ci sono agguati dei politici ai miei danni e ai danni della libertà di stampa, abbiano selezionato e male solo le pagine di gossip".

E ancora: "Falsi anche gli incontri con presunti agenti del servizio segreto Aise.

Le interlocuzioni sono avvenute sempre attraverso vie istituzionali come si deve a una trasmissione del servizio pubblico", prosegue Ranucci, che torna anche su Lavitola: "È falso anche che Walter Lavitola abbia avuto un ruolo sulla puntata sulla massoneria realizzata da Luca Chianca", sottolionea. "Inoltre -chiosa Ranucci- nessun ruolo ha avuto Maria Rosaria Boccia nell'inchiesta sulla maestra Venezi, realizzata in autonomia da Luca Bertazzoni e Giulia Presutti", conclude.