Ruba la borsa all’anziana e spacca il parabrezza di un’auto: ghanese fermato dai cittadini

Un bastone, forse una spranga tra le mani di uno straniero e il panico degli automobilisti. Inizia così il video registrato questa mattina a Martina Franca, in provincia di Taranto, che immortala un’aggressione in pieno centro, a pochi passi dal Palazzo Ducale. Come ricostruito dalle cronache locali, il 29enne ghanese ha prima fermato l’auto di un’anziana signora, rubandole la borsetta, e poi se l’è presa con una Smart che si trovava a passare da quelle parti, spaccandole il parabrezza.

Dalle immagini si vedono alcuni cittadini che si avvicinano a lui e provano a calmarlo, ma vengono a loro volta aggrediti. Quindi, in quattro, riescono a immobilizzarlo a terra in attesa dell’arrivo dei carabinieri. I militari hanno riportato la situazione alla calma e preso in consegna lo straniero, successivamente affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche se dai video la situazione appare piuttosto chiara. Secondo alcuni testimoni il ghanese era al telefono quando, improvvisamente, è esplosa la sua rabbia, che non giustifica quanto fatto.

La donna di settant’anni ha riportato un trauma alla mano, un uomo è stato morso e ha un trauma contusivo al gomito mentre un ragazzo ha un trauma al ginocchio e infine un altro uomo ha problemi alla mano e al polso. Sono stati presi tutti in carico dalla sanità ma, fortunatamente, nessuno di loro ha subito gravi danni. Tra le auto colpite pare ci sia anche quella del Comune di Martina. “Un plauso ai cittadini intervenuti per fermare la violenza della solita ‘risorsa’. Ti piace prendere a sprangate auto e passanti? Allora vai a farlo al tuo Paese. P.S. A ottobre arriva in Parlamento la proposta della Lega sulla revoca di permesso di soggiorno e cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati: sono curioso di vedere come voterà la sinistra. Italia agli Italiani”, ha dichiarato Matteo Salvini. Il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano ha annunciato di aver chiesto “l’immediata applicazione del foglio di via” per il ghanese, sottolineando che “in attesa delle decisioni giudiziarie, se i provvedimenti richiesti tarderanno ad arrivare, eserciterò fino al limite massimo i miei poteri ordinatori per proteggere la città e i cittadini”.