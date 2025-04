Si prepara una settimana di fuoco: sciopero di treni e aerei dall'8 all'11 aprile

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana appena cominciata si preannuncia per essere particolarmente difficile per quanto concerne i trasporti: sono in arrivo infatti ben tre giorni di sciopero che promettono di bloccare l'Italia. La mobilitazione riguarda sia il comparto aereo che quello ferroviario, e sono attesi ritardi e cancellazioni.

Il primo grande "stop" è previsto per le giornate di martedì 8 e mercoledì 9 aprile. Lo sciopero coinvolgerà sia treni che aerei, tanto che sono previste cancellazioni oltre che importanti ritardi. Alcune corse potrebbero addirittura essere deviate. Come annunciato dalle associazioni sindacali, si tratterà di una protesta della durata di 24 ore. Come se ciò non bastasse, nella giornata dell'11 aprile ci sarà un secondo sciopero ferroviario. Si tratta di mobilitazioni di carattere nazionale. Un vero e proprio incubo per i viaggiatori e, soprattutto, per i pendolari. Stando alle informazioni diffuse dalle associazioni coivolte, le ragioni dello sciopero ferroviario sono da ricercare nella volontà di porre l'attenzione sulla necessità di procedere con i rinnovi contrattuali, oltre che sulle condizioni lavorative e sul tema della sicurezza sul posto di lavoro. Quanto al comparto aereo, si sciopera per le retribuzioni oltre che per i problemi di organizzazione del lavoro.

La mobilitazione dell'8 e del 9 aprile

Per quanto concerne le giornate dell'8 e del 9 aprile, sappiamo che si tratta di una protesta che durerà 24 ore. Lo sciopero ferroviario (e del trasporto pubblico su rotaia) inizierà nella serata dell'8 aprile, intorno alle ore 21.00 e andrà avanti fino alla sera del 9, interrompendosi al medesimo orario. Sono previsti disagi per i viaggiatori, con ritardi e cancellazioni. Tuttavia Trenitalia, Italo e Trenord hanno fornito alcune indicazioni. Nello specifico, Trenitalia ha assicurato che saranno attive le corse dalle 6.00 alle 9.00 del mattino, e dalle 18.00 alle 21.00. Trenord, invece, garantisce i servizi dalle 5.00 alle 8.00, e poi dalle 18.00 alle 21.00. Italo ha invece pubblicato sul proprio portale online una lista con i treni garantiti.

Nella giornata del 9 aprile si fermeranno anche i dipendenti del settore aereo. Lo sciopero durerà 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, e riguarderà sia gli assistenti di volo, che il personale di terra addetto al check-in, all'handling e alle procedure di rampa. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di CUB trasporti, SEA (Linate - Malpensa), GESAP dell'aeroporto di Palermo, e gli assistenti di volo EasyJet. Nello specifico, il personale GESAP sciopererà dalle 10.30 alle 18.30, mentre i lavoratori EasyJet dalle 10.30 alle 14.30.

La mobilitazione dell'11 aprile

Venerdì 11 aprile sarà nuovamente la volta dei treni con lo sciopero indetto da Osr Orsa Ferrovie.

Ancora una volta saranno coinvolti Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo. La mobilitazione comincerà alle 3.00 dell'11 aprile per poi proseguire fino alle 2.00 del 12 aprile. A femarsi sarà anche il personale di macchina e di bordo come disposto dall'Assemblea Nazionale Pdm/Pdb.