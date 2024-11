La rapina in banca, l'inseguimento e la sparatoria: ladro fermato sul lago di Como

Forze dell'ordine sulla SS36 prima della sparatoria

Sparatoria questa mattina sul lago di Como, in direzione Lecco, lungo la statale 36 nei pressi dello svincolo per Bellano. Una pattuglia delle forze dell'ordine era impegnata in un inseguimento, poco prima delle 11, di un mezzo che era stato indicato come sospetto per una rapina che era stata precedentemente compiuta in Valtellina. A quel punto, la pattuglia presente in strada ha iniziato la rincorsa al furgone in fuga nel tentativo di fermarlo e, giunti nei pressi dello svincolo, sarebbe scattata la sparatoria che lo ha fermato. Un proiettile delle forze dell'ordine avrebbe raggiunto uno degli occupanti della vettura sospetta, trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecco.

Non è nota l'età dell'uomo ferito dal proiettile e non sono note nemmeno le sue attuali condizioni di salute. A comunicare la necessità dell'intervento del soccorso è stata la stessa volante delle forze dell'ordine. Sul posto sono accorse due auto mediche e un'ambulanza, che hanno stabilizzato l'uomo prima del trasporto verso il nosocomio lariano. Stando a quanto emerge dalle informazioni che giungono con difficoltà in queste ore, la persona raggiunta dal proiettile aveva rapinato poco prima, armato di una pistola, la filiale della banca Crédit Agricole di Castione Andevenno, in provincia di Sondrio. L'allarme era stato lanciato dall'impiegato della filiale, che aveva fatto scattare la caccia all'uomo. Il luogo della rapina dista circa 50 km da quello in cui poi è avvenuta la sparatoria.

Gli agenti erano stati informati della pericolosità dell'uomo, che viaggiava armato. Conferme sono poi arrivate proprio durante l'inseguimento, quando il rapinatore in fuga avrebbe sparato un primo colpo di pistola in direzione della macchina dei carabinieri che era quasi riuscita a raggiungerlo.

L'inseguimento della pattuglia dei carabinieri è cominciato da Castione Andevenno, mentre la polizia di Stato si è posizionata lungo la Statale, preventivamente chiusa, con un gran numero di mezzi e uomini armati, pronti a intervenire per fermare la corsa dell'uomo.