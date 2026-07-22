Striscione choc dei No Tav a Susa: "Sbirri assassini. Vendetta per Fakir e gli altri omicidi di Stato"

L'ex sottosegretario ai Trasporti del governo Berlusconi, Mino Giachino, promotore negli scorsi anni della piazza Sì Tav a Torino, ha pubblicato su Facebook la foto di uno striscione affisso nelle scorse ore a Susa dai No Tav.
Si legge sul lenzuolo: "Sbirri assassini, vendetta per Fakir". "Nei giorni del Festival della felicità la tensione tra i No Tav e le forze dell’ordine rimane altissima così la notte scorsa e’ stato affisso questo lenzuolo molto significativo a dimostrazione che ogni occhio benevolo o comprensivo nei confronti delle azioni dei Notav e’ assolutamente sbagliato", commenta Giachino."Anche i No Tav, dunque, - aggiunge - aderiscono alla operazione Vendetta contro le forze dell’ordine dopo il grave incidente che è costato la vita a Fakir? Operazione che ha portato agli scontri tra antagonisti e forze dell’ordine nel corso della manifestazione tenutasi lunedì sera a Bologna".
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