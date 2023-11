Studentessa bresciana morta in un incidente a Madrid

Era partita per la Spagna a settembre con la voglia di vivere un anno intenso e affrontare da sola lo studio all'estero. Ma il destino si è accanito e purtroppo a 17 anni è rimasta uccisa nell'auto della famiglia che la ospitava che si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura a Santa Maria de la Alameda, a poco più di 50 chilometri da Madrid. E’ morta così, senza neppure il tempo di dire un ultimo ciao agli amici o un “ti voglio bene“ ai genitori Guia Moretti, studentessa bresciana iscritta al liceo Bagatta di Desenzano del Garda.

Lo schianto improvviso

La ragazza era in viaggio con la coppia che la ospitava a casa nell'esperienza spagnola. E anche marito e moglie, 56 e 57 anni, sono deceduti nel tremendo schianto. Sulla stessa auto con Guia c'erano anche altre due ragazze, di 16 e 18 anni, rimaste gravemente ferite. La notizia è arrivata in Italia nella serata di domenica e i primi ad essere avvisati sono stati i compagni di classe al liceo sulla sponda bresciana del Garda dove è stato osservato un minuto di silenzio.

Gli amici in lacrime

" Faremo in modo di organizzare una piccola cerimonia così che tutta la scuola possa manifestare direttamente il proprio supporto alle persone colpite da questa improvvisa perdita ", è il messaggio pubblicato su Instagram. E proprio sui social la giovane vittima raccontava la sua esperienza in Spagna. " Ogni ragazza italiana ha bisogno della sua migliore amica spagnola " scriveva qualche settimana fa sotto ad una fotografia insieme ad una coetanea. I social si sono trasformati nella bacheca del dolore dei giovanissimi. " Il vuoto che hai lasciato non è nemmeno immaginabile. Sei stata sorrisi, risate e tanto amore per anni ", il ricordo di un'amica bresciana. La famiglia di Guia Moretti, padre, madre e fratello, in queste ore ha raggiunto Madrid per affrontare tutte le pratiche burocratiche indispensabili per riportare in Italia la salma.

Le reazioni