Tragedia sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia: morti tre giovani. Si ipotizza un colpo di sonno

Una tragedia della strada ha sconvolto il Foggiano nelle prime ore di venerdì 26 giugno. Tre giovani, due uomini e una donna, hanno perso la vita in un violento incidente avvenuto lungo la strada statale 89, nel tratto che collega Manfredonia a Foggia. Il drammatico schianto si è verificato tra le 4.30 e le 5 del mattino, all'altezza della località Santa Lucia, al chilometro 178+300 della statale. Per i tre occupanti della vettura non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo a causa della violenza dell'impatto.

L'auto è uscita di strada e si è ribaltata

Secondo una prima ricostruzione, i tre giovani stavano facendo rientro a Foggia a bordo di una Opel Corsa quando il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. L'auto avrebbe sbandato andando a urtare contro il costone laterale che costeggia la carreggiata per poi ribaltarsi più volte, terminando la sua corsa completamente distrutta fuori dalla sede stradale. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un possibile colpo di sonno del conducente, anche se saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire con precisione la dinamica dell'incidente e le cause della perdita di controllo del mezzo.

Le vittime

Una delle vittime è stata identificata in Luigi Narciso, 26 anni, residente a Foggia. Il giovane avrebbe compiuto 27 anni nel prossimo mese di novembre ed era alla guida dell'auto al momento dell'incidente. Con lui viaggiavano un altro ragazzo, seduto sul sedile del passeggero, e una giovane donna che occupava il sedile posteriore. Entrambi erano originari di Manfredonia. Le loro generalità non sono state ancora rese note ufficialmente.

Inutili i soccorsi: "Una scena drammatica"

L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito al terribile incidente. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso dei tre giovani, morti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nel violento impatto. I primi soccorritori hanno descritto quanto trovato sul luogo dell'incidente come una "morte violentissima", parlando di una scena particolarmente drammatica.

Il difficile intervento dei vigili del fuoco

Fondamentale anche il lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. I pompieri hanno operato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere dell'Opel Corsa, completamente deformata dopo i ripetuti ribaltamenti, provvedendo successivamente alla bonifica dell'area e alla messa in sicurezza del tratto interessato dall'incidente.

Indagini in corso

Per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di soccorso, il tratto della statale 89 in direzione Foggia è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione è stata deviata sulla carreggiata opposta, in direzione Vieste, dove è stato istituito un doppio senso di marcia, con una corsia riservata ai veicoli diretti verso Foggia e l'altra per quelli in viaggio verso Vieste.

Nel frattempo i carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle fasi che hanno preceduto il tragico incidente e verificare se, come ipotizzato nelle prime ore, all'origine della perdita di controllo della vettura possa esserci stato un colpo di sonno del conducente oppure altre cause ancora da accertare.