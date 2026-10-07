“Tre anni di genocidio, 78 di resistenza”: il predicatore islamico di Torino celebra il 7 ottobre

Brahim Baya, il predicatore islamico di Torino, festeggia il 7 ottobre. Il giorno del pogrom commesso per mano di Hamas che ha ucciso oltre 1200 israeliani, viene letto come una giornata da ricordare. È per questo che, mentre ricorda l’appuntamento in piazza Castello per il 10, giorno della mobilitazione nazionale, elogia i “3 anni di genocidio. 78 anni di resistenza. Gaza ha cambiato noi e il mondo. Ha fatto cadere maschere, ma ha anche mostrato la forza dei popoli quando rifiutano di abituarsi all’ingiustizia. La Palestina è ancora qui. E noi con lei”.

Proprio Baya che ha osannato i missili iraniani, che ha elogiato la resistenza palestinese e quella libanese (quindi Hamas ed Hezbollah), oggi imperterrito continua a ricordare il giorno di un attentato terroristico. Se non è incitamento all’odio questo, che cos’altro serve?

Il fenomeno emulativo è dietro l’angolo, eppure è ancora libero, con le migliaia di persone che lo seguono, di scrivere simili indecenze nel nostro Paese.

Intanto, le manifestazioni di oggi a Bergamo, Lecco, Lucca e Vicenza, indette dai Giovani Palestinesi Italiani (Gpi) sono state vietate dalle rispettive questure: volevano scendere in corteo per commemorare questo giorno, per poi fare il bis pochi giorni dopo. Hanno gridato alla censura e al pericolo democratico, ma è stata una scelta di buonsenso e il minimo sindacale in una democrazia come la nostra.