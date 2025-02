Tunisini arrestati ad Avellino, picchiano gli agenti per riavere la droga sequestrata

Ascolta ora 00:00 00:00

Picchiati per la droga. Detta così sembrerebbe l'ennesima rissa che si consuma tra le strade delle città del nostro Paese ma quanto successo ad Avellino è molto più grave, perché a essere picchiati sono stati dei poliziotti che, all'interno della questura di Avellino, stavano svolgendo il proprio lavoro. A raccontare i fatti sono le cronache locali, secondo le quali tutto è nato nei pressi dell'autostazione del capoluogo campano, dove da tempo i residenti denunciano la presenza di spacciatori a ogni ora del giorno e della notte. Poche ore fa è successo che tra gruppi di stranieri legati alla malavita locale è scoppiata l'ennesima rissa con corpi contundenti per ragioni non chiarmente note. La polizia è accorsa sul posto e ha fermato tre tunisini coinvolti, mentre altri due sono riusciti a scappare e a far perdere le proprie tracce per il momento. Durante le operazioni di identificazione condotte il loco, sono stati rinvenuti 26 grammi di hashish che, come da protocollo, sono stati sequestrati.

Gli animi a quel punto si sono scaldati ulteriormente e gli agenti sono stati costretti a porre i tre in stato di fermo per condurli in questura per svolgere tutte le operazioni burocratiche necessarie. Due dei tre sono maggiorenni mentre uno è minorenne. Ma una volta giunti in Questura è successo l'impensabile, perché i tre tunisini, ancora più esagitati, hanno scatenato il panico negli uffici per ottenere la restitutizione della droga sequestrata. Trovano la ferma opposizione degli agenti, i tre hanno dato in escandescenza e aggredito gli agenti con calci e pugni. Qualche poliziotto è stato perfino colpito con una testata. Per qualche minuto all'interno della questura di Avellino è stato il caos totale, finché gli agenti non sono riusciti a fermare gli stranieri traendoli in arresto. Oltre che diversi giorni di prognosi per gli agenti, si segnalano anche ingenti danni agli uffici della questura causati dalla furia distruttiva degli stranieri.

Una volta arrestati e perquisiti, addosso a uno di loro sono stati rinvenuti ulteriori 25 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

sono stati tutti processati per direttissima e mentre i due maggiorenni sono stati consegnati agli arresti domiciliari, il minore è stato affidato al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei di Napoli. I poliziotti sono stati medicati presso l'ospedale Moscati, dove sono stati dati loro 5 giorni di prognosi per le ferite riportate.