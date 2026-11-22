Ci sono personaggi che per gli incarichi ricoperti e la capacità di attraversare indenni cambi di Repubbliche, di governi, di maggioranze entrano in simbiosi con il Palazzo. Si specchiano nella frase attribuita a Fouché, ministro della polizia con Napoleone come con Luigi XVIII: «Quando si ha il potere, tutta l’abilità consiste nel conservarlo». Gianni De Gennaro in questa scienza è stato un cattedratico: entrò nella polizia ai tempi di Rumor; vicedirettore della direzione anti -mafia con Andreotti; direttore Dia con Amato; vice capo della polizia con Ciampi; vicecapo vicario della polizia con Prodi; capo della polizia con Amato; confermato da Berlusconi e da Prodi; capo di gabinetto del ministro dell’Interno con Prodi (ministro Amato); commissario straordinario emergenza rifiuti in Campania con Prodi e con Berlusconi; direttore del Dis con Berlusconi e con Monti; sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega ai servizi con Monti; presidente della Finmeccanica e poi di Leonardo con Letta, Renzi e Gentiloni e ancora con entrambi i governi Conte; infine, presidente del consorzio per il Ponte sullo Stretto con la Meloni.

Un elenco di incarichi lungo una quaresima: De Gennaro non era solo un servitore dello Stato era lo Stato, ancor meglio il Palazzo. E del Palazzo rifletteva il prestigio, ma anche le ombre custodendone i segreti più inconfessabili. Durante i settennati di Ciampi e Napolitano è stato un intoccabile. Da ministro dell’Interno il «Nap» scese in campo per difenderlo nella polemica sull’uso dei pentiti di mafia con una frase lapidaria: «Non è mai esistito un caso De Gennaro». Chi in quegli anni tentò di fargli la guerra si sentì rispondere sempre da Re Giorgio: «De Gennaro non si tocca».

sopravvivere ai cambi di Palazzo, perché lui era il Palazzo. E il Palazzo è trasversale, non ha colore, è immutabile perché è la memoria di ciò che c’era e di ciò che resta. E la memoria ha meriti e demeriti, ma non può essere messa sotto accusa né per violenze al G8 di Genova, né per vicende che in un modo o nell’altro riguardano la mafia. È la ragione profonda di quel gesto. Come poteva accettare di essere accusato di aver sviato le inchieste sull’attentato a Borsellino chi insieme a Luciano Violante e a Giancarlo Caselli fece parte della trimurti che egemonizzò la lotta alla mafia nei primi anni ’90, chi collaborò con Giovanni Falcone? Impensabile. Con quel gesto De Gennaro ha salvato la memoria, l’immagine di sé. «Lo hanno massacrato», sbotta tra le lacrime Violante. «Mio fratello si fidava di lui», ricorda Maria Falcone.

«I pm sono responsabili di istigazione al suicidio», accusa il fratello di Borsellino.

Sull’altro versante, il cordoglio non viene meno. «Profondamente scioccata» si sfoga Giorgia Meloni.

Appunto, il Palazzo non ha colore. Si può essere amici del ministro Minniti e del sottosegretario Mantovano. Difende sempre la memoria con il cordoglio, con il silenzio e con un pizzico di ipocrisia: De Gennaro avrà dei funerali di Stato? Ancora non si sa. Questo però avviene dopo il gesto, prima sei solo. Triturato da un meccanismo mediatico che ti condanna a priori. Un meccanismo che De Gennaro ha contribuito a costruire: Attilio Bolzoni racconta che fu De Gennaro, «lo squalo», a soffiare a Repubblica nel ’94 la notizia che Berlusconi era sotto accusa per mafia.

«Quando ti trovi in quelle situazioni - confida Nicola Pollari, ex-capo dei servizi segreti rivale e amico a giorni alterni - ti dicono che la colpa è dell’esposizione mediatica. Ma c’è chi ha perso il posto per quella esposizione.

Poi c’è chi reagisce in un modo e chi in un altro. Ma per sapere perché De Gennaro ha fatto quel gesto dovremmo sapere cose che non sappiamo». Il Palazzo ti dà il Potere ma nel contempo ti contamina. E i segreti sono un’arma che puoi usare contro gli altri ma che può essere usata anche contro di te.

«De Gennaro - osserva Antonio Di Pietro - è stato un grande servitore dello Stato ma il suo suicidio mi ricorda quello di Gardini. C’è un collegamento lungo 30 anni tra le due vicende ed è l’inchiesta su mafia-appalti. Entrambi, Gardini e De Gennaro, potevano dare risposte che non hanno dato. Quella traccia intuita da Borsellino, portata avanti dal sottoscritto e ripresa dai pm di Caltanissetta. E tutto parte dall’ipotesi sbagliata che si perseguì nelle indagini sull’attentato: la trattativa Stato-mafia non c’entrava niente, ma per conflitti dentro la magistratura, anche per interessi materiali, si perseverò nell’errore.

Ma i fantasmi del passato tornano sempre».