Ventimiglia, ritrovati in mare i corpi senza vita di due dispersi

Sono stati ritrovati questa mattina nel mare di Ventimiglia (Imperia) i corpi senza vita dei due giovani che risultavano dispersi da mercoledì 10 giugno. Si tratta dii Whalid Sobi, 19 anni di origini marocchine, e di Ewerton Bernardo Dos Santos, 25 anni di origini brasiliane ed entrambi residenti a Sanremo.

Cosa è successo

Due giorni fa entrambi non hanno più fatto rientro a casa: l’ultima volta che sono stati avvistati nella zona delle Calandre, secondo quanto riportato dai media locali, si sarebbero tuffati in mare ma poi è accaduto qualcosa che non li ha più fatti riemergere. In particolare, sarebbero stati il mare particolarmente mosso e le correnti presenti in quel tratto a creare enormi difficoltà tali da non farli più tornare a riva. Alcuni bagnanti hanno provato a raggiungere i due giovani per soccorrerli ma non senza riuscirci. Uno di loro ha raccontato di averli visti scomparire sott'acqua senza più riemergere.

L’allarme e i soccorsi

Poco dopo essere stati visti in difficoltà da alcuni testimoni nella giornata di mercoledì, è stato lanciato l’allarme nel tratto di mare tra Cala del Forte e le Calandre come spiega Rivieratime. Le difficoltà sono state incontrate anche dai soccorsi a causa delle avverse condizioni del mare. A operare è stato il Nucleo Sommozzatori ligure che ha perlustrato sia l’area portuale che la zone sopra menzionata.

Operazioni di soccorso anche via terra con i Vigili del Fuoco di Ventimiglia coadiuvati da un elisoccorso. I corpi dei due giovani sono stati ritrovati oggi poco dopo le ore 12.

#Imperia, dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte #vigilidelfuoco impegnati nella ricerca di 2 ragazzi dispersi nelle acque antistanti la costa di Ventimiglia, loc. Le Calandre: sommozzatori e soccorritori acquatici impegnati nelle operazioni, in sinergia con @guardiacostiera… pic.twitter.com/BtaMrHk0UJ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 11, 2026

La Capitaneria di Porto ha lavorato intensamente con i suoi nuclei speciali: tutte le forze in campo si sono spinte anche molto distanti da Ventimiglia, in base alle correnti marine, consci del fatto che potessero essere stati trascinati in un luogo molto più distante dal quale si erano tuffati per un bagno in mare.