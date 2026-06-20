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Versilia, schianto tra scooter e Suv nella notte: muore un 17enne, in fuga gli occupanti dell'auto

L'incidente sul viale a mare tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, vicino al Twiga. Il giovane è morto sul colpo, grave l'amico trasportato in elicottero a Pisa. Gli occupanti del Suv con targa svizzera sono scappati a piedi

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Tragedia nella notte in Versilia, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto sul viale a mare, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 4 del mattino e ha coinvolto uno scooter con a bordo due giovani e un Suv con targa svizzera. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe effettuato un'inversione a U quando è avvenuto l'impatto.

L'incidente è avvenuto nei pressi della discoteca Twiga. Per il 17enne non c'è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo. L'altro ragazzo che viaggiava sullo scooter è stato invece soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elisoccorso.

Dopo lo scontro, gli occupanti del Suv, che secondo le prime informazioni sarebbero tre persone, si sono allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per

ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e avviare le ricerche delle persone in fuga. Il viale a mare è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti degli investigatori.

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