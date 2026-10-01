Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli in terapia intensiva per un virus. Come sta il critico d’arte

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi è ricoverato per un virus in terapia intensiva al policlinico Agostino Gemelli. Sarebbe in gravi condizioni.

Al momento non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni e non sono previsti bollettini. Alla base del ricovero, confermato dal policlinico, ci sarebbe un virus che lo ha debilitato. Con lui la sorella Elisabetta e la compagna Sabrina Colle, al suo fianco da quasi trent’anni.

La notizia è apparsa nella serata di ieri sul quotidiano online “Il Graffio” ed è stata rilanciata dalle agenzie di stampa. È stata inoltre diffusa a mezzanotte dalla giornalista Bianca Berlinguer durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete 4.

Proprio al Gemelli Sgarbi fu ricoverato nella primavera 2025 per una grave forma di depressione e per il rifiuto di alimentarsi (era stato lo stesso Sgarbi a raccontare di essere arrivato a pesare 59 chili). Una depressione di cui lo stesso critico d’arte aveva poi parlato (“Come abbiamo il corpo, così esistono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare. Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta”, aveva spiegato in un’intervista) e da cui sembrava essersi ristabilito.

Del resto non ha mai fatto mistero dei guai, sia giudiziari che fisici. Come quando rivelò nel marzo 2021 di essere in cura per un tumore alla prostata. Tornando ancora più indietro, dieci anni fa, era il 2016, il ricovero urgente a Modena per problemi al cuore: un’ischemia mentre era in viaggio e un intervento per un’angioplastica coronarica.

Tra le ultime apparizioni pubbliche quella dello scorso maggio a Ferrara, quando Sgarbi ha partecipato alla festa per i150 anni del Corriere della Sera a Ferrara, poi a luglio, ospite a Bergamo di La Milanesiana, il festival culturale diretto dalla sorella Elisabetta, e ad agosto a Rovereto per tracciare la rotta del museo Mart di cui è presidente