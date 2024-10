Neil Young raro e inedito nei tesori di "Archive 3"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un giorno Neil Young (foto) litigò furiosamente con il proprietario di un negozio di dischi, facendosi consegnare tutti i bootleg (ovvero i dischi pirata) a suo nome. Young ha sempre combattuto contro i pirati, e ha deciso di pubblicare tutti i bootleg che ha trovato sul suo sito ufficiale. È uno degli autori più prolifici nella storia del rock e lo dimostra pubblicando continuamente (per la gioia dei fan, un po' meno delle loro tasche) musica prevalentemente inedita.

Infatti dopo il cofanetto di 10 cd Archive arriva Archive 3, che contiene ben 22 dischi, di cui cinque blu-ray del periodo 1978-1987 con una valanga di materiale inedito. 198 brani tra cui versioni mai ascoltate di classici e 15 inediti assoluti tra cui Lady Wingshot, dedicata alla mitica Annie Oakley, la Buffalo Bill in gonnella che nel West non aveva rivali con il fucile.

Un cofanetto prezioso dunque, anche se contiene il Neil Young anni Ottanta, quello più criticato per il salto nel rockabilly di Everybody's Rockin' e per quello elettronico-spaziale di Trans, in cui l'autore si ispira ai Kraftwerk. È un album strano, lontano mille miglia dai capolavori aulici come Harvest e Comes a Time.

Un disco cui Neil Young mise mano mentre cercava un sistema di farsi comprendere dal figlio affetto da paralisi cerebrale... Un disco di cui si può rivalutare il contenuto in alcuni brani che appaiono su uno dei blue-ray qui contenuti.

La stoffa però c'era da prima, da quando era ragazzino ed è raccontata in brani come Don't Be Denied (dall'album e dal film Time Fades Away) che racconta di quando, dopo la scuola, suonava con i compagni sul Sunset Strip di Los Angeles.

Venne poi l'esperienza gloriosa con i Buffalo Springfield e non è da dimenticare anche la sua parabola storica con i compari Crosby, Stills e Nash, da ascoltare in album come Deja Vu o nel doppio dal vivo, parte elettrico e parte acustico Four Way Street. Neil Young l'anno prossimo compirà 80 anni e aspettiamoci ancora tante sorprese.