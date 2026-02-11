Nigiotti, il cantastorie atipico che rende melodia le fragilità

Se c'è un cantastorie che va dritto per la propria strada è Enrico Nigiotti, ecco, il livornese con l'accento più verace in circolazione e uno dei pochi che sia riuscito a fare delle propria musica e della propria vita due vasi comunicanti nel momento giusto. "Sono un uomo e provo a non tradire quello che sento".

A trentotto anni arriva a Sanremo per la quarta volta con un brano a sé stante, si potrebbe dire "nigiottesco" non foss'altro che per l'accento e l'inconfondibile costruzione metrica. Si intitola Ogni volta che non so volare, sfrutta la forza di una mancanza (non c'è un vero e proprio ritornello) e vince il confronto con le attese. Spieghiamoci. Nell'epoca in cui tanti esibiscono una forma di ostentata o agognata onnipotenza, lui canta "le discese ardite e le risalite", le fragilità di ciascuno di noi nel rapporto con le persone che ama. Insomma, cadere è umano, rialzarsi è merito dell'amore.

E poi, per capire quanto Nigiotti giochi davvero un campionato a sé, canterà a Sanremo neanche venti giorni dopo aver terminato Maledetti Innamorati, un tour nei teatri tutto esaurito. Dopotutto il palco è la sua dimensione. "A Sanremo non credo che suonerò la chitarra", dice, ma nei teatri non può fare a meno di avere la sua acustica di fianco a una voce calda e sincera. Innamorato del blues grazie ai dischi ascoltati dal papà, Enrico Nigiotti è decollato dalla Sugar di Caterina Caselli per poi passare l'anno successivo da Amici di Maria De Filippi e fare il Nigiotti: arrivato al "Serale", ha abbandonato la gara per non confrontarsi con l'allora fidanzata Elena D'Amario, anch'ella in gara. Non è una cosa da tutti.

Come non è comune mettersi in gioco a Sanremo con una canzone "atemporale" come Ogni volta che non so volare, oltretutto cofirmata dal bravo Pacifico, e poi affrontare con Alfa la serata delle cover cantando uno dei brani spauracchio di tutti, ossia En e Xanax di Samuele Bersani: "Le sue canzoni sono cultura", dice. Comunque vada, il 13 marzo, compleanno dei suoi due figli uscirà il nuovo disco e si ripartirà daccapo con i concerti (detto con la "c" aspirata alla livornese).