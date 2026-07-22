Il nostro Paese come una grande "batteria"

Fra le strategie per abilitare sicurezza energetica e sovranità nazionale, il sistema degli stoccaggi è una polizza assicurativa, sempre più importante con l'instabilità geopolitica globale. Se gasdotti e rigassificatori costituiscono il sistema circolatorio dell'energia italiana, lo stoccaggio ne è il polmone. È l'unico strumento che può conservare enormi volumi fisici di risorsa nei periodi di minor consumo (primavera ed estate) per poi erogarli in modo programmabile, flessibile e continuativo durante i picchi invernali o di fronte a improvvise interruzioni delle rotte internazionali d'importazione. L'Italia vanta un primato e una lungimiranza industriale unici in Europa. Il Paese, infatti, ospita un sesto dell'intera riserva di gas dell'UE e si posiziona al primo posto per volumi complessivi di metano stoccato. Oltre alla leadership quantitativa, contano efficienza operativa e velocità di esecuzione: gli ultimi dati mostrano che l'Italia ha già superato il 72% di riempimento dei depositi sotterranei, distaccando la media europea di venti punti percentuali. Grazie a un meccanismo coordinato e al positivo esito delle aste, il Paese si avvia a centrare con largo anticipo rispetto all'inizio dell'inverno, il target del 90% stabilito da Bruxelles. Per comprendere l'impatto reale per cittadini e imprese, basta pensare che questa enorme riserva sotterranea agisce come una batteria strategica a lungo termine.

A differenza delle attuali tecnologie di accumulo elettrico, limitate a coprire intervalli di poche ore, i giacimenti di stoccaggio nazionale, una volta riempiti, sono in grado di sostenere virtualmente i consumi di gas dell'intero Paese per un periodo continuativo che può estendersi fino a 4 mesi. Questo mitiga le fluttuazioni dei prezzi, protegge il tessuto manifatturiero e tutela la sicurezza civile di fronte a eventi climatici estremi e variabili geopolitiche.