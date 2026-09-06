Un pizzico d’intelligenza ovunque, scenari da IFA 2026

C’era un’aria più rilassata tra i padiglioni della più grande fiera dedicata all’elettronica di consumo in Europa, IFA di Berlino. L’edizione 2026, infatti, ha livellato il terreno di gioco portando le aziende più piccole e le startup quasi allo stesso livello dei brand storici e strutturati, almeno per quanto riguarda la possibilità di rendere “intelligenti” i propri prodotti.

In un anno, infatti, l’accesso all’Intelligenza Artificiale è stato democratizzato sia nel mondo consumer, sia in quello business, e questo ha portato ad una fioritura di gadget con IA pensati per risolvere problemi, facilitare compiti e, soprattutto, dipingere uno scenario dove ogni aspetto della nostra vita può essere assistito dalla tecnologia.

Ifa 2026

Intelligenza da indossare

Il primo scenario è quello dell’IA da indossare, integrata cioè in accessori che ci rendono, in piccola parte, dei cyborg: esseri umani potenziati da alcune parti tecnologiche.

Della testa ne abbiamo già parlato su queste pagine, con i tre brand di occhiali smart di cui uno è subacqueo.

In realtà l’IA si può indossare anche all’orecchie, ed è in grado di fare qualcosa in più del semplice parlarci. viaim ha presentato i Rise, un paio di auricolari da indossare che integrano un assistente IA.

Praticamente l’arma perfetta dei professionisti in fase di startup, quelli che non possono ancora permettersi di assumere collaboratori, figuriamoci di avere un assistente personale. Così, quella parte più meccanica, viene delegata all’IA che ascolta chiamate, riunioni e conversazioni e prende appunti al posto nostro.

Ifa 2026

Fatto questo si può collegare ai servizi come Workspace di Google, ChatGPT, Claude e Copilot e può preparare bozze, strutturare gli appunti, chiedere alle altre IA di fare qualcosa di più complesso utilizzando le trascrizioni e via dicendo, tutto con l’aggiunta di un comodo interprete multilingua integrato.

Arrivando ai piedi, poi, c’è Ascentiz, il primo brand che ha lanciato un esoscheletro modulare che è composto da tre parti: la cintura con la batteria e i controlli, il modulo per le cosce e quello per il ginocchio.

Rispetto agli altri esoscheletri, che solitamente si fermano alle cosce dando un aiuto a sollevare la parte alta della gamba, questo modello dà letteralmente una marcia in più. Ed essendo modulare può lavorare in maniera asimmetrica, sostenendo ad esempio il ginocchio nella gamba destra e la coscia in quella sinistra.

Ifa 2026

Intelligenza da compagnia

L’altro filone comune a diverse aziende e startup è quello dell’intelligenza da compagnia e da “organizzazione”. Qui ci sono tantissimi esempi e quello più scenografico è sicuramente Sweekar.

Ha la forma di un uovo, sta nel palmo della mano e dentro ha un hardware in grado di farlo schiudere, vibrare e di farlo riscaldare. Si tratta della nuova frontiera, portare l’empatia dell’IA associando sensazioni fisiche e tattili.

Si “adotta” in forma di uovo e, giocando e interagendo, si schiude, cresce leggermente in altezza e impara a riconoscere il proprietario usando appunto l’intelligenza artificiale integrata.

Esteticamente ha qualcosa in comune con PlantSenso, il sensore che da un volto e una voce alle piante.

Infine c’è la parte di IA applicata all’organizzazione: il trend è quello dei calendari smart, come il Nori Family Hub dove organizzare i compiti in famiglia, e Routie di Cozyla che ha addirittura creato un dispositivo che clona la voce dei genitori così da intrattenere i bambini con storie che suonano proprio come narrate da mamma e papà. Ovviamente, essendo un prodotto per i più piccoli, l’azienda ha utilizzato diverse accortezze in più rispetto alla “solita Alexa”: niente videocamera, microfono fisicamente disattivabile, nessuna pubblicità e un controllo sui contenuti.