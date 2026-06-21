Oggi la prima esecuzione degli inediti di Mozart

La Biblioteca nazionale di Francia (BnF) ha annunciato la scoperta di un manoscritto autografo di Wolfgang Amadeus Mozart, rimasto finora anonimo e senza titolo, risalente alla fine del XVIII secolo. La scoperta parigina è avvenuta il 2 febbraio scorso, quando François-Pierre Goy, conservatore responsabile delle collezioni musicali anteriori al 1800 della BnF, ha esaminato un quaderno di musica conservato nelle raccolte della biblioteca. Tra le diverse grafie presenti nel volume, una è stata riconosciuta come appartenente a Mozart.

L'attribuzione è stata successivamente verificata dalla musicologa Laurence Decobert e infine confermata nell'aprile 2026 da Armin Brinzing, direttore della Bibliotheca Mozartiana del Mozarteum di Salisburgo. Il manoscritto raccoglie esercizi di composizione e sette brani destinati a flauto e arpa. L'utilizzo di carta francese e il contenuto del quaderno consentono di collocarlo durante l'ultimo soggiorno parigino del compositore, nel 1778.

Secondo gli studiosi, il documento è legato alle lezioni impartite quotidianamente da Mozart tra maggio e luglio di quell'anno a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, giovane arpista e figlia del duca di Guînes, Adrien-Louis de Bonnières de Souastre. Quest'ultimo fu anche il committente del celebre Concerto per flauto e arpa KV 299. Particolarmente interessante è la presenza, nello stesso quaderno, delle scritture di maestro e allieva. Alcuni esercizi risultano infatti interamente compilati da Mademoiselle de Guînes. Gli studiosi hanno inoltre rilevato una corrispondenza tra questi esercizi e quanto descritto da Mozart in una lettera inviata al padre il 14 maggio 1778, nella quale il compositore raccontava il proprio metodo di insegnamento e commentava con una certa severità la limitata inventiva musicale della giovane allieva.

Il manoscritto sarà presentato al pubblico oggi nella Biblioteca nazionale di Francia a Parigi. Per l'occasione, alcune delle composizioni contenute nel quaderno saranno eseguite per la prima volta davanti a un pubblico.