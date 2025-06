Scarpe Mary Jane, le amano tutte, ma come indossarle a 50 anni?

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche per la stagione primavera- estate 2025 tornano di tendenza le tanto amate scarpe Mary Jane.

Sono un passepartout per ogni stagione e outfit. Apprezzate per il loro comfort e la loro versatilità che dona stile ed eleganza allo stesso tempo. Il primo modello di Mary Jane risale ai primi anni del Novecento ed era rasoterra con un piccolo cinturino alla caviglia e ideato per le bambine.

Successivamente negli anni Venti la Mary Jane diventa una scarpa da donna arricchendosi di tacco. Negli anni Trenta questa calzatura divenne un’icona di stile nel cinema grazie a Shirley Temple che la indossò nel noto film, “Piccola stella”. Il maggior successo lo hanno raggiunto negli anni Sessanta grazie alle maison Prada, Gucci e Louboutin che le hanno inserite nelle loro collezioni.

Durante la stagione calda tornano in auge in varie declinazioni con modelli classici, colori vivaci, applicazioni eleganti oppure versioni ispirate allo street style che si caratterizzano per la suola più spessa o dettagli rock come applicazioni di borchie. Scopriamo insieme gli outfit più di tendenza per indossate le Mary Jane anche a 50 anni.

Nere rasoterra con jeans bianchi dal mood casual

Ideale per un look casual. Consigliato per un aperitivo o una riunione di lavoro. Questa calzatura aggiunge un tocco di stile e raffinatezza al jeans. Per creare un contrasto di tonalità l’ideale è optare per un jeans dal denim chiaro o addirittura bianco e dal taglio anni Settanta, ossia stretto lungo le cosce e svasato alle gambe. Da abbinare ad una camicia a blusa o una t- shirt a righe.

Animalier con gonna longuette dal tocco sofisticato

Lo stile animalier delle Mary Jane è indicato per chi ama osare senza prendersi troppo sul serio. Da abbinare ad una gonna nera longuette a vita alta. Ad aggiungere un tocco sofisticato una camicia a body a maniche corte. Nelle serate più fresche immancabile un giacchino di eco pelle sfoderata o uno a stampa rigorosamente animalier come la calzatura.

Con abito lungo a stampa floreale in stile boho -chic

Per un look boho - chic queste calzature si possono sposarsi bene con un abito lungo con stampa a fiori o stampa orientale che dona un senso di leggerezza e freschezza. In questo caso quella giusta è dal taglio retrò in cuoio con tacco. Ad arricchire il look anni Settanta una cinta e una borsa a tracolla rigorosamente in cuoio.

Con pantaloni sartoriali per un look formale

La silhouette classica di questa calzatura la rende perfetta per un look deciso indossata con un tailleur pantalone elegante. A donare un tocco di classe la versione nera lucida, con vistose decorazioni in metallo. Questa versione può essere indossata anche con dei leggings neri indossati sotto ad una camicia a blusa

Con tacco alto con gonna collegiale o pantaloncino jeans

La minigonna collegiale o il pantaloncino in denim abbinata alle Mary Jane conferisce un look sbarazzino e giovanile .

Da indossare rigorosamente con calzino in vista. Per uno street style degno di nota si può optare per la versione delle Mary Jane con applicazioni rock come borchie e inserti metallici da abbinare anche a minigonne in denim o ecopelle.