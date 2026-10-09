Bermuda, 4 outfit per indossarli anche in autunno

I bermuda sono stati una delle più grandi tendenze dell’estate 2026 e in autunno tornano in voga per le affezionate dello street style.

A dominare durante la mezza stagione è il modello più lungo e strutturato e rigorosamente dal taglio sartoriale e un po’ a campana. È un capo must have che si adatta alla perfezione anche ai look più formali, da sfoggiare da mattina a sera in ufficio in autunno.

Sono una degna alternativa alla gonna e al pantalone lungo. Li troviamo in diversi tessuti che conquistano subito come il camoscio e la similpelle che quest’anno sono tornati ad essere protagonisti di molti capi di mezza stagione. Sono ideali per chi non ama prendersi troppo sul serio e ama i look che trasudano originalità e personalità giocando anche con i contrasti e il layering che ben si addice perfettamente all’autunno.

Vi segnaliamo quattro outfit facili da copiare e che vi convinceranno a non rinunciare a questo capo (soprattutto in questa stagione).

Neri con la camicia bianca

Un abbinamento perfetto per l’ufficio e per un’occasione speciale. Dona un tocco di eleganza al look. Perfetta è la camicia in raso effetto seta che conquista per il suo effetto lucido capace di lasciare il segno. Per aggiungere un tocco di sensualità immancabili le décolleté con plateau. A completare il look un blazer ben strutturato, sempre nero.

Di camoscio con la blusa a stampa geometrica

Un vero e proprio look boho -chic per i nostalgici degli anni Settanta. La blusa scende morbida e con la sua stampa non passa assolutamente inosservata. A completare questo look un paio di ballerine in suede o kitten heels in cuoio che riprendono le tonalità calde dei bermuda

In denim con la giacca da biker in pelle

Questo abbinamento sprigiona vitalità e grinta per la sua anima rock. Il denim dei bermuda rende questo capo confortevole. Questo modello di giacca dal tocco ribelle si completa con una t- shirt con stampa o monocromatica e un paio di anfibi che risultano confortevoli. Un look da indossare da mattina a sera con disinvoltura.

A quadri con maglione chevron

In pieno mood preppy questo outfit trasuda un’atmosfera collegiale perfetta per vivere l’autunno in città. Per il maglione chevron si può anche osare con una taglia oversize e avvolgente. Da abbinare a delle sneakers alte stile converse. È questo un look sbarazzino. Il consiglio delle fashioniste è quello di mettere in vista i calzettoni portati lunghi appena prima del ginocchio.