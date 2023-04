Over, cosa fare a Pasquetta 2023

Non c’è occasione migliore della Pasquetta per gli over per organizzare una gita fuori porta, da soli o in compagnia. Oltre alle numerose aree pic-nic allestite all’interno di parchi e giardini pubblici di tutto il territorio nazionale, non mancano mostre ed eventi a cui partecipare. Per non parlare delle iniziative locali, come sagre e feste a tema, dove oltre a degustare prodotti tipici della tradizione pasquale si potrà ascoltare anche musica all’aperto.

Le mostre

Un lunedì dell’Angelo all’insegna dell’arte e della bellezza. Il calendario di quest’anno è fitto di appuntamenti per gli over 60 amanti delle mostre. A Roma, dal 5 aprile al 23 luglio, Palazzo Cipolla ospita la mostra-evento "Ipotesi Metaverso" con l’esposizione di alcune delle più celebri opere di Escher, De Chirico, Balla, Boccioni, Piranesi e Primavera De Filippi.

Al Palazzo del Novecento di Milano, invece, dal 5 aprile fino al 23 settembre sarà possibile visitare la mostra "Futureliberty. Avanguardia e stile". Il focus dell’esposizione è sull'interdisciplinarità dei movimenti d'avanguardia del primo ‘900 e su come, in particolar modo Futurismo e Vorticismo, abbiano influenzato tutti gli aspetti della quotidianità.

A Torino, dal 7 al 9 aprile, la Biblioteca Reale ospita "Il genio e il suo tempo. A tu per tu con Leonardo Da Vinci". L’esposizione comprende, oltre a tredici opere di Leonardo Da Vinci, anche le celebri bozze con "L’Autoritratto", "Volto di Fanciulla" e il "Codice sul Volo degli uccelli". Non mancano poi disegni e manoscritti dell’artista simbolo del Rinascimento italiano nel mondo.

Tra le altre mostre degne di nota segnaliamo: a Napoli "Picasso e l’antico", a Vicenza l’esposizione dedicata a Raffaello, a Venezia la mostra di Edmondo Bacci e a Parma quella del grande fotografo milanese Gabriele Basilico.

Tulipaneti, parchi e giardini

Aprile è notoriamente conosciuto come il mese dei tulipani. Ed è proprio nel weekend di Pasqua, includendo anche il giorno di Pasquetta, che i tulipaneti aprono le porte ai visitatori. Nell’area di Milano, ad Arese, c’è un campo con oltre 20mila mq di terreno e distese di fiori colorati. L’accesso alla struttura è consentito solo previa prenotazione online. Altri campi you pick (raccolta self-service) sono presenti a Ornago, in Brianza, e a Lodi.

Immancabile nel lunedì dell’Angelo, le visite a parchi d’arte e giardini. In Toscana, ad esempio, è possibile visitare il Parco delle sculture del Chianti, con installazioni e site-specif nel cuore del Chianti senese. A Grosseto, invece, c’è il bellissimo Giardino di Daniel Spoerri, il noto inventore della eat-art ed artista eclettico.

Aperti tutto l’anno, e quindi anche a Pasquetta, il Parco di Bormarzo (nel Viterbese), Artepollino in Basilicata e Fiumara d’arte in Sicilia. Infine, per chi resta in città, suggeriamo di visitare i Giardini Reali a Torino e i Giardini di Ninfa nel territorio di Cisterna Latina (Lazio), al confine con Norma e Sermoneta.

Le sagre

Per una Pasquetta alternativa di certo non mancano le opzioni. A Tredozio, in provincia di Forlì, si celebra il Palio dell’uovo (giunto alla 57esima edizione) che riprende l’antico rituale pasquale della “battitura delle uova sode”. Oltre a degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio forlivese, si potrà ammirare anche una originalissima sfilata allegorica.

A Villanova sull’Arda, una piccola cittadina del Piacentino, lunedì dell’Angelo si svolge la Fiera dei Ciliegi in Fiore. Il programma prevede, oltre a una visita guidata in bicicletta tra gli splendidi ciliegi fioriti della zona, un pic-nic al Parco Naturale di Isola Giarola e del Lancone.

A Napoli, dal 7 al 10 aprile, si potrà accedere gratuitamente al Villaggio dello street food in Piazza Dante, allestito in piazza Dante, e al Mercato Europeo del cibo, con la degustazione di prodotti tipici dell'enogastronomia locale e di altri Paesi d’Europa.

Infine, in Sicilia, a Ramacca (Catania) c’è la sagra del carciofo dove si potrà assaggiare alcune delle più celebri prelibatezze siciliane “i cacocciuli arrustuti” (carciofi arrostiti) e tante altre pietanze della tradizione culinaria siciliana.