Weekend di Pasqua, tutti gli eventi imperdibili e da non mancare

Pasqua e Pasquetta sono alle porte, è giunto il tanto atteso momento del relax primaverile, un'opportunità per festeggiare l'evento ma anche per viaggiare alla scoperta di riti e nuove mete. Che sia una fuga verso il fresco e la natura della montagna, una gita al mare per respirare la salsedine o una visita nelle città più importanti, viaggiare è la risposta giusta per approfittare del weekend di Pasqua.

Non solo relax e riposo, perché il periodo pasquale offre la possibilità di partecipare a innumerevoli eventi legati alla tradizione. Per giornate intense ricche di sagre, feste popolari, rituali non solo di tipo religiose, per celebrare degnamente l'evento ma anche l'arrivo delle belle giornate di primavera. Scopriamo insieme dove andare, cosa fare e cosa vedere durante il weekend di Pasqua, in compagnia della famiglia e dei più piccoli.

Bormio, il rituale dei pasquali

Un appuntamento antico e rituale che prende il nome dei Pasquali di Bormio e consiste in una singolare sfilata di carri, uno per ogni rione. Si tratta di una competizione molto amata e sentita, dove i carri vengono addobbati e ornati con fiori e muschio per poi percorrere via Roma fino alla piazza principale di Bormio. Un tempo venivano addobbati degli agnellini, in rappresentanza dei vari rioni, e poi condotti alla chiesa dei Santi Gervasio e Protasio per la rituale benedizione. La tradizione ha cambiato passo in favore di una scelta più etica e i carri hanno preso il posto degli agnelli, per una festa molto sentita e davvero intrigante.

Firenze e l'evento del carro

È un classico per la città di Firenze e che rimanda ai tempi della prima crociata, un appuntamento tradizionale che vede la presenza di una torre pirotecnica collocata su un carro trainato da due coppie di buoi. Questa viene posizionata tra il Battistero di San Giovanni e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, dopo la rituale processione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Alle 11 esatte una colomba meccanica, o colombina, viene lanciata dall'altare maggiore della Cattedrale contro la torre accedendo i fuochi d'artificio disposti sulla stessa. Uno spettacolo davvero unico e molto scenografico.

Caccia alle uova a Sant'Angelo Lodigiano

È un evento dedicato ai più piccoli e avrà luogo presso il Castello Bolognini a Sant'Angelo Lodigiano (LO), con il nome emblematico di Caccia alle uova magiche: avventura nel castello incantato. Per due ore i bambini vivranno all'interno di una fiaba, circondati da folletti, fauni e creature misteriose. L'arrivo del coniglio pasquale darà il via alla caccia alle uova magiche, attraverso un percorso fatto di giochi e prove facili.

I misteri di Trapani e la processione

Una tradizione antica che prosegue da 400 anni, si tratta della Processione dei Misteri di Trapani e che vede protagonisti 18 gruppi scultorei e 2 simulacri realizzati artigianalmente in legno, tela e colla nelle storiche botteghe del luogo. Una vera rappresentazione della passione di Cristo per una lunga processione della durata di 24 ore, con diverse tappe anche durante le ore notturne tra le vie di Trapani.

Una pasqua tra i castelli

Un evento spettacolare che coinvolge il Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli noto come Pasqua tra i castelli, con la possibilità gite e percorsi tra arte, storia e natura. Con l'imperdibile possibilità di dare la caccia alle tante uova nascoste nel verde all'interno di un luogo fiabesco, come quello di un castello. Anche il Forte di Bard in Valle d'Aosta apre le porte ai visitatori con la possibilità di conoscere la storia della fortezza, i rituali del mondo alpino, il tutto corredato da mostre e percorsi mirati.

Milano, una pasquetta tra i fiori

Un classico di Pasquetta, si tratta della rituale Fiera dell'Angelo e che prende vita nei pressi della Chiesa di Sant'Angelo, all'angolo tra via Moscova e corso di Porta Nuova a Milano. È un'antica fiera dedicata a fiori e piante, ma con la possibilità di scovere articoli per l'abbigliamento e tante prelibatezze culinarie sia regionali che etcniche. L'evento nasce nel 1511 come conseguenza di un furto subito dai frati francescani di casa nel convento presente accanto alla chiesa. La loro fede e le loro preghiere fecero apparire un angelo armato di spada che riuscì a far scappare gli assalitori, e per celebrare il tutto nacque l'omomina fiera. In onore anche delle capacità dei frati in fatto di fiori, coltivazioni e giardinaggio.

Modica e gli antichi riti

Si chiama Madonna Vasa Vasa ed è un'antica processione che prende vita a Modica, in Sicilia, e vede come protagoniste le statue della Madonna e di Gesù. Le stesse vengono trasportate percorrendo la città, per poi incontrarsi nel centro storico per abbracciarsi e scambiarsi un bacio affettuoso, grazie alle braccia mobili che vengono abilmente manovrate. Un evento corredato dalla presenza di coriandoli, colombe volanti e assaggio dei dolci tipici come la cassata con ricotta e canditi.

Visitare le miniere a Masua in Sardegna

Un luogo unico si tratta dell'antico complesso minerario di Porto Flavia, in Sardegna e perfetto da visitare in compagnia dei bambini. Il tunnel che parte da Masua si apre attraverso la roccia con affaccio diretto sul mare, un effetto scenografico senza pari e che consente di ammirare il meraviglioso faraglione Pan di Zucchero. Per poi godere della giornata placidamente sdraiati sulla piccola spiaggetta posta accanto alla minira.

Tra parchi divertimento, musei e via Crucis

Il weekend di Pasqua permette anche di viaggiare alla volta dei tanti parchi di divertimento sparsi per l'Italia, oppure raggiungere le zone boschive per delle camminate in mezzo al verde. Non solo perché Pasqua è anche sinonimo di musei aperti, l'occasione perfetta per ammirare le tante bellezze artistiche e storiche che caratterizzano la penisola. Fino a raggiungere le città più importanti per vistare luoghi nuovi e ricchi di storia, come ad esempio Roma che offre la possibilità di assistere alla rituale Via Crucis. Un percorso guidato dal Pontefice con 14 stazioni, le tappe del cammino di Gesù e che prendono il via il Venerdì Santo accanto al Colosseo.