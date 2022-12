Cosa indossare a Capodanno: 5 must have per le over 60

La notte di San Silvestro è dietro l’angolo ed è arrivato il momento di pensare all’outfit da indossare a Capodanno, preparandosi a festeggiare con stile e leggerezza. Quale modo migliore di accogliere il nuovo anno e brindare con stile e un tocco di glamour?

A prescindere dal luogo dove si festeggia, la notte del 31 dicembre rappresenta un’occasione imperdibile per indossare qualcosa di speciale, sia per le over 60 che amano seguire i trend della moda più attuali sia per chi non presta molta attenzione alle tendenze fashion del momento.

Una preziosa risorsa da cui attingere è data da 5 capi di abbigliamento considerati veri must have per Capodanno, da declinare in base alle preferenze personali.

Abito in velluto

Il velluto è sempre sinonimo di eleganza e stile, soprattutto se i programmi per la serata prevedono una cenone o un party in compagnia. È possibile indossare un abito in velluto con scollo a V e maniche a tre quarti, oppure una semplice casacca abbinata a un paio di pantaloni eleganti.

A prescindere dal colore e dal taglio dell’abito, in ogni caso, a fare la differenza è proprio il tessuto morbido, caldo e avvolgente, perfetto per una serata di festa.

Parola d’ordine: paillettes

Le paillettes sono le assolute protagoniste del cenone di Capodanno, da portare sia sugli abiti sia sugli accessori. Basta una manciata di paillettes su una maglia, ad esempio, per trasformare un capo semplice e anonimo in un’esplosione di luce e glamour.

In alternativa è sempre possibile arricchire un outfit con una sciarpa o una stola con paillettes, da scegliere tono su tono oppure creando contrasti di colore che catturano l’attenzione in modo efficace.

Scarpe décolleté

Anche un outfit semplice e lineare può diventare unico e raffinato abbinando il giusto paio di scarpe, che per la notte del 31 dicembre si chiamano décolleté. Indipendentemente dall’altezza del tacco, questo modello di calzature ha il potere di donare eleganza e valorizzare qualsiasi look.

Pochette dorata o argentata

La pochette è un accessorio fondamentale per la notte di San Silvestro, in grado di impreziosire un outfit e di dare un tocco di eleganza. Anche chi non desidera indossare abiti caratterizzati da texture dorate e argentate, infatti, può optare per una pochette brillante, originale e sempre attuale.

Oltre alla classica bustina rigida con chiusura a fermaglio o pratica cerniera, inoltre, è possibile scegliere una pochette a secchiello più morbida e di tendenza.

Intimo rosso

Anche se si trascorre il Capodanno tra le mura di casa non si dovrebbe mai trascurare l’intimo, che deve essere rigorosamente rosso. Questo colore è legato a un’antica tradizione, che si basa proprio sull’abitudine di indossare qualcosa di rosso per accogliere il nuovo anno con buoni auspici, di fortuna e speranza.

L’intimo rosso, in particolare, può prevedere l’abbinamento standard tra slip e top ma anche comprendere un pratico body, una sottoveste o una canotta da usare come sottogiacca, un tocco di colore che non può mancare per rendere speciale e festoso il passaggio dal vecchio al nuovo anno.